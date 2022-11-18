مجلس الشمس يفتتح صالة الجودو ومنطقة ألعاب الأطفال.. صور

افتتح مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد منطقة العاب الأطفال القريبة من باب 4 المطل على شارع جسر السويس وصالة الجودو بعد تطويرها بشكل شامل لأول مرة منذ تأسيس اللعبة فى عام 1968

شهد حفل إفتتاح صالة الجودو حضور لفيف من قيادات الرياضة بالنادى يتقدمهم مجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبوزيد ونائبه المهندس حاتم الناقة وأمين الصندوق المستشار محسن عبدالقادر وأعضاء المجلس الكابتن أحمد سمير والكابتن أسامة صلاح والمحاسبة دعاء هشام بركات والمهندس كريم مسعود والنائبة آية مدنى والمحاسب مصطفى عبدالرحمن تنزانيا والمحاسب تامر على مستشار مجلس الإدارة والأستاد مأمون العطار .

كما حضر الحفل د. سيد حزين وكيل أول الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والكابتن مرزوق محمد رئيس إتحاد الجودو ولفيف من رموز اللعبة السابقين بالنادى .

تكريم سوبر

وحرص باسم الحسينى المدير الفنى للجودو على تكريم د. أسامة ابوزيد رئيس النادى تقديرا لجهوده فى تطوير نادى الشمس رياضيا وإنشائيا بشكل غير مسبوق بجانب دعمه للعبة وقام الكابتن محمد لقمان المشرف على الأكاديميات وأقدم مدربى الجودو حاليا بالنادى بمنحه تمثالا رائعا وسط تصفيق حار من اللاعبين واللاعبات والحضور من أولياء الأمور والضيوف الكبار .

كما كرم د. أسامة أبوزيد رئيس النادى د. سيد حزين وكيل أول الوزارة مديرمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تقديرا لدوره الإيجابى فى النهوض بالرياضة فى المحافظة نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى .

ومنح رئيس الشمس درع النادى أيضا للكابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو مؤكدا مساندته ومجلس إدارته من أجل الارتقاء باللعبة وقام مرزوق محمد بمنح درع الإتحاد لأبوزيد تقديرا لجهوده الكبيرة فى دعم المنتخبات الوطنية من خلال أبطال النادى فى جميع المراحل السنية مؤكدا أنه لم يشاهد فى حياته مثل هذا الإفتتاح الأسطورى لصالة جودو تم تجهيزها بمنتهى الروعة بجانب تكريم هذا الكم الكبير من رموز وأساطير الجودو بالنادى الراحلين والسابقين والحاليين .

إشادة أبوزيد

وتحدث د. أسامة أبوزيد رئيس النادى عن الإنجازات التى تحققت فى عهد مجلس الإدارة منذ إنتخابه فى نهاية 2017 مؤكدا ان قطار الإنجازات لن يتوقف مشيدا بأسرة الجودو والرموز الكبيرة الراحلة التى أسست اللعبة وكانت شريكا أساسيا فى إنتشارها على مدار السنوات الماضية .

وقال أبوزيد أنه قاتل عندما كان عضوا بمجلس الإدارة فى دورة 2014 من أجل تولى باسم وهيثم الحسينى الإدارة الفنية للجودو ولن يتركا منصبهما طالما تواجد على رأس مجلس إدارة النادى وهذا كان وعدا قطعه على نفسه ولن يتنازل عن تحقيقه مهما حدث إختلاف فى وجهات النظر .

وشدد رئيس مجلس إدارة الشمس على أن علاقته بأسرة الجودو علاقة أسرية حيث يرتبط بصدقات كبيرة مع جميع الأبطال وأسرهم سواء الراحلين أو الحاليين وسيظل يدعم اللعبة من أجل مواصلة رفع علم النادى ومصر فى المحافل القارية والدولية .

وأشار د. اسامة ابوزيد الى تعاونه المستمر مع الكابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو من أجل حصول أبطال وبطلات الشمس على حقوقهم فى المنتخبات الوطنية والبطلات خاصة أن الشمس يعد الرافد الأكبر للمنتخبات الوطنية فى جميع المراحل السنية المختلفة مشيدا بالدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الإتحاد للعبة بالنادى من خلال استعدادته لشراء بساطين للجودو من خلال الإتحاد لصالح النادى سيتم دفع مستحقاتهم من خزينة الشمس بعد الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة .

وقال أبوزيد إنه يحمل إعتذار الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن الحضور بسبب سفره خارج البلاد .

لمسة وفاء

وعقب كلمة رئيس الشمس بدأ تكريم رموز الجودو الراحلين الذين ساهموا فى تأسيس اللعبة بالشمس بداية من المستشار إسماعيل حفيظ رئيس النادى الأسبق والكابتن فتح الله بركات مؤسس الجودو بالنادى والكابتن محمود حفيظ أمين صندوق النادى الأسبق والكابتن عبدالوهاب فرج و الكابتن أحمد محروس والكابتن صابر محمود والكابتن عبدالرحمن تنزانيا والكابتن حسن إدريس و الكابتن أشرف جاب الله واللواء الحسينى عوض والبطلة آلاء حامد .

كما تم نكريم رموز وأبطال الجودو السابقين والحاليين بالنادى اللواء فطين عمر ومحمد سعيد لقمان وأحمد حفيظ وخالد هلال وايمن جاب الله وأدهم عيد وخالد بهاء رأفت وإسماعيل بهاء رأفت وحازم السيد وهلال جميل وأسامة شندى وايهاب نصير وأحمد صابر وعلاء عرفى وشريف الدسوقى وطارق العشماوى وياسر عبدالحليم وياسر حلمى الطيب وأحمد الطيب ومحمد مصطفى عبدالعال وشريف هنوهم وهيثم الحسينى وإسلام الشهابى وهشام مصباح وحسين حفيظ ومحمد محيي وأحمد علاء وإيمان إسماعيل حفيظ أول بطلة جودو فى النادى ودينا ونس وسحر ومنى عبدالحميد وشيماء الشهابى وشيماء صابر وندا أشرف جاب الله ويمنى ماجد وكريمان كامل شفيق ومحمد عبده مسعود .

تكريم الأبطال

كما شهد الحفل تكريم الجهاز الفنى والإدارى للجودو الشمساوى وأبطال وبطلات الجمهورية وإفريقيا الحاليين الذين حققوا العديد من الألقاب والميداليات خلال الموسم الماضى والموسم الحالى .

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