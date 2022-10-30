الجمعية العمومية لنادى الشمس تفوض مجلس الإدارة فى صلاحياتها

فوضت الجمعية العمومية لنادى الشمس مجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبوزيد لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح النادى وأعضائه ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية .

واعلنت اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 12878 عضواً سجلوا في كشوف الحضور، فيما حضر جلسة المناقشة 878 عضواً.

وشهدت جلسة مناقشة الميزانية والحساب الختامي، حضور الدكتور سيد حزين، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ووجه د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى أعضاء النادي الذين لبوا دعوة مجلس الإدارة بحضور الجمعية العمومية العادية ومناقشة كل الأمور المتعلقة بنادى الشمس .

ووعد أبو زيد بمواصلة قطار التطوير داخل منشآت النادي، من أجل خدمة كافة الأعضاء، مؤكدا أن الأشخاص زائلون وكيان النادي هو المستمر.

وحظى مجلس الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الذين حرصوا على تقديم الشكر له لما حققه من ثورة إنشائية وطفرة رياضية غير مسبوقة منذ انتخابه فى الولاية الاولى نهاية ٢٠١٧ وحتى إعادة تجديد الثقة فيه بأغلبية ساحقة بلغت قرابة 20 ألف صوتا مقابل 7 آلاف صوتا لأقرب منافسيه فى انتخابات منتصف أكتوبر الماضى.