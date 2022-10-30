عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمعية العمومية لنادى الشمس تفوض مجلس الإدارة فى صلاحياتها

صدى البلد

 

فوضت الجمعية العمومية لنادى الشمس  مجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبوزيد  لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح النادى وأعضائه ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية .

واعلنت اللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 12878 عضواً سجلوا في كشوف الحضور، فيما حضر جلسة المناقشة 878 عضواً.

وشهدت جلسة مناقشة الميزانية والحساب الختامي، حضور الدكتور سيد حزين، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ووجه د. أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى أعضاء النادي الذين لبوا دعوة مجلس الإدارة بحضور الجمعية العمومية العادية ومناقشة كل الأمور المتعلقة بنادى الشمس .

ووعد أبو زيد بمواصلة قطار التطوير داخل منشآت النادي، من أجل خدمة كافة الأعضاء، مؤكدا أن الأشخاص زائلون وكيان النادي هو المستمر.
وحظى مجلس الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الذين حرصوا على تقديم الشكر له لما حققه من ثورة إنشائية وطفرة رياضية غير مسبوقة منذ انتخابه فى الولاية الاولى نهاية ٢٠١٧ وحتى إعادة تجديد الثقة فيه بأغلبية ساحقة بلغت قرابة 20 ألف صوتا مقابل 7 آلاف صوتا لأقرب منافسيه فى انتخابات منتصف أكتوبر الماضى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

الأمر لم يعد سرًا.. حيلة أوروبية للاستيلاء على مليارات من الشعب الروسي

روسيا: مستعدون لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة: حالات كثيرة تحتاج زراعة رئة بسبب كورونا

زيادة في الراتب| برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

الفرق صعب جدا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح طرق التمييز بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

ياسمين صبري تثير جدلاً عبر إنستجرام.. والجمهور يرد: «دا تيير.. استايل قديم»

دب ينقذ غرابًا من الموت غرقًا داخل حديقة حيوان في المجر.. فيديو

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ