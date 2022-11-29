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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يزور مستشفى نجع حمادي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالترعة

متابعة حالة المصابين
متابعة حالة المصابين

انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، يرافقه اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إلى مستشفى نجع حمادي العام ، للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم من موقع الحادث.

وذلك عقب اطمئنانه على إنقاذ جميع الطلاب في حادث انقلاب ميكروباص داخل إحدى الترعة بمركز نجع حمادى.

رافقهما الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا  ، و حسام حموده،  سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم ، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمة. 

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زار محافظ قنا ، المصابين واطمئن علي مستوي الإصابات، مؤكدا أنه تم خروج ١٠ طلاب من المصابين ، بعد تلقيهم العلاج اللازم ، وعمل كافة الفحوصات للتأكد من سلامتهم تماما ، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لـ ٦ طلاب أخرين.

ووجه محافظ قنا ، إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم لحين تماثلهم للشفاء، و خروجهم من المستشفى.

كما وجه محافظ قنا ، بسرعة إنهاء إجراءات الحالة المتوفاة ، وتسليم جثمانها لزويها ، وسرعة صرف الإعانة العاجلة لأسرتها ، داعياً الله ان يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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قنا نجع حمادى طريق الأربعين أبوتشت الأطفال المصابين مستشفى نجع حمادي

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