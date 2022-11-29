قتلوا الزوج وألقوه بالنيل.. جنايات قنا تحيل أوراق زوجة وعشيقها وشقيقه للمفتي

قررت محكمة جنايات قنا ، إحالة أوراق أمين شرطة مفصول من الخدمة، وشقيقه وربة منزل، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، لقتلهم زوج المتهمة الثالثة، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين بمركز نقادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة، وأمانة سر محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الوهاب.

ترجع وقائع القضية إلى 8 مايو 2019، عندما تلقى مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نقادة، يفيد العثور على جثة محمد محمد عزب داخل مياه نهر النيل، بها شبهة جنائية، و تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة، محمد .ف.ب ٣٨ سنه، أمين شرطة مفصول من الخدمة،، ومقيم بمركز نقادة و شقيقة محمود ٣٦ سنة، عاطل مقيم الأقصر، و نفيسة .ا.ا ٣٣ سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية الغربى قمولا بنقادة.

و كشفت التحريات، أن المتهمان الأول والثانى كبلا المجنى عليه بالحبال ووضعا له أقراص مخدرة، بالاشتراك والتنسيق مع المتهمة الثالثة لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول و المتهمة الثالثة، و ألقوه فى مياه النيل لإخفاء معالم جريمتهم.

و أقرت المتهمة خلال التحقيقات، بأنها كانت على علاقة عاطفية مع المتهم الأول، و أوهمت زوجها بأنه تعرف مقال سوف يجمع له عمل، حتى يتمكن من الدخول و الخروج من المنزل بحجة أنه صديق زوجها، ويوم ارتكاب الجريمة، اتفقت مع عشقيها و شقيقه على تخدير زوجها بالخمر والمخدرات، حتى فقد الوعى، فقاما بتكبيله و إلقاء جثته فى نهر النيل.

و تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الذين أقرا بارتكاب الجريمة، فأحيلا للنيابة العامة، ثم محكمة الجنايات والتى قضت بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وتحديد جلسة 23 يناير المقبل للنطق بالحكم.