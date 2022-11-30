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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يلتقط صورا نابضة بالحياة.. مواصفات وأسعار سامسونج جالاكسي A53

سامسونج جالاكسي A53
سامسونج جالاكسي A53

أطلقت شركة "سامسونج" هاتفها فائق السرعة الجديد A53 بشريحتين والمدعوم بشبكة اتصالات الجيل الخامس 5G مع معالج سريع بثماني نواة بتكنولوجيا 5 نانو متر مما يسمح لك  بتنفيذ عدة مهام في نفس الوقت، مع واجهة مستخدم One UI 4.1

وفقا للموقع الرسمي للشركة، يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي A53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات وبالتالي تجعل الهاتف بواصل العمل ليومين دون الحاجة لإعادة الشحن، كما يأتي مع نظام تشغيل آندرويد 12، مع مساحة واسعة من التخزين تكفي للاحتفاظ بكل ذكرياتك ومحطاتك المختلفة، مع ذاكرة داخلية على القرص الصلب تبلغ 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت بالإضافة إلى دعم بطاقة ذاكرة microSD حتى 1 تيرابايت من الذاكرة الإضافية، كما أنه يأتي بذاكرة عشوائية "رامات" تصل إلى 8 جيجابايت، أو 6 جيجابايت.

يأتي هاتف  سامسونج  جالاكسي A53 بكفاءة أسرع في التشغيل بنسبة تصل إلى 6% بالمقارنة مع جهاز Galaxy A52 5G، كما أنه أسرع في برامج الجرافيك بنسبة تصل إلى 33%، وأسرع في المعالجة العصبية بنسبة 43%.

مواصفات جالاكسي A53

من مميزات هاتف  جالاكسي  A53 أنه مقاوم للماء والغبار وبتصنيف حماية IP67 كما أنه يتحمل الغمر في الماء لعمق يصل إلى 1.0 متر لمدة 30 دقيقة، ومع الحماية الإضافية التي توفرها طبقة الحماية الزجاجية من Gorilla Glass 5، يصبح الموبايل أكثر قوةً وأقل عُرضةً للخدوش.

من ضمن مميزات هاتف سامسونج جالاكسي A53 العديدة الحافة المحيطية أو الـ ambient edge التي تمزج هيكل الموبايل بالكاميرا بطريقة أكثر سلاسة مع إطار نحيف وغير لامع، مع شاشة سوبر AMOLED بتردد 120 هرتز وبجودة دقة FHD+‎ مقاس 6.5 بوصات أو 6.3  بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية.، وهي شاشة عريضة تضمن لك رؤية نابضة بالحياة والألوان مع درجة سطوع الشاشة 800 شمعة عند تقليل الضوء الأزرق باستخدام خاصية Eye Comfort Shield، كما تم منح شاشة هاتف Galaxy A53 5G شهادة العناية بالعين (Eye Care Certification) لقدرتها على تقليل التأثيرات الضارة للضوء الأزرق، من قبل شركة  SGS (SM-A536)‎.

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بالنسبة للكاميرات توجد أربع كاميرات خلفية لـ جالاكسي A53 لمهام متنوعة ووظائف مختلفة لالتقاط اللحظات، يمكنك أن تحصل على صور أكثر عمقاً ووضوحاً باستخدام الكاميرا الخلفية ذات دقة 64 ميجابكسل والمُزودة بمثبت الصورة البصري (OIS)، أو الحصول على زوايا مشاهدة بآفاق جديدة مع الكاميرا فائقة الاتساع (Ultra Wide Camera) بدقة 12 ميجابكسل أو صورة تركز على التفاصيل الصغيرة مع كاميرا العمق (Depth Camera) بدقة 5 ميجابيكسل، أو اقترب أكثر من التفاصيل مع كاميرا الماكرو (Macro Camera) بدقة 5 ميجابيكسل.

يمكنك أن تحصل على هاتف سامسونج جالاكسي A53 بسعر 11,599 جنيه مصري لإصدار الـ 128 جيجابايت، رام 8 جيجابايت .

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