فنانون يتعرضون لأزمات خارجة عن إرادتهم منها غرق منازلهم| تعرف عليهم

تعرض عدد من الفنانين لأزمات خارجة عن إرادتهم تسببت فى غرق منازلهم فى “شبر ميه”، وهو الأمر الذى أعلن عنه بعض الفنانين عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وانستجرام ولعل أحدث هؤلاء الفنانة دينا فؤاد.

شاهد الفيديو:

نشرت الفنانة دينا فؤاد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية استورى تؤكد تعرض منزلها للغرق.

وعلقت دينا فؤاد على مقطع فيديو يظهر مدى الأضرار التى تعرضت لها بسبب غرق منزلها وارتفاع منسوب المياه عن الارض : “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. صحيت لاقيت البيت غرقان".

وضمن قائمة الفنانين الذين تعرضوا لأزمات كارثية، كان الفنان مجدي كامل، الذي نشر فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، كشف من خلاله آثار الدمار الذي حل بمنزله بعد أن غرق بالمياه خلال الأيام الماضية.