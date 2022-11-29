مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلياً.. وزير الصحة: صناعة الأدوية أحد ركائز الأمن القومي

وزير الصحة:

توجيهات بالتوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية

نعمل على توطين الصناعات الدوائية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية، وذلك بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلياً.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، على هامش جولته التفقدية بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية "MUP"، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، التابعين لشركة "أكديما" للصناعات الدوائية.

وذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض شرح مفصل لآليات العمل بخط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الإنتاجية الخاصة به، لافتاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأنسولين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على العمل الدؤوب والمستمر لتوطين الصناعات الدوائية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن صناعة الأدوية تعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروح عملاقة وضعت مصر على مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

الأنسولين

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، وذلك للإطلاع على كافة مراحل التصنيع والإنتاج، التي تتم وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الانتاج لعقار الأنسولين، فضلاً عن التوسع في إنتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.

وأضاف " عبدالغفار" أن الوزير تفقد المصنع الجديد الخاص بإنتاج مستحضرات وعلاج الأورام، بشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، والذي يعد المصنع الأول في مصر الذي يعمل وفقاً للمعايير الدولية، حيث تفقد الوزير منطقة المستحضرات العقيمة، وخطوط الإنتاج، والمخازن الخاصة بالمصنع لتخزين المواد الفعالة وغير الفعالة للمستحضرات العقيمة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتكنولوجيا التصنيع والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لافتاً إلى أنه من المستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، بما يخدم بروتوكولات وزارة الصحة والسكان لعلاج الأورام.