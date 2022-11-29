تسويق 300 ألف قنطار |أسعار القطن اليوم بمحافظات مصر

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن وذلك في ضوء متابعة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة تداول الاقطان حول أسعار قنطار القطن، اليوم الثلاثاء من خلال مزاد علني في بعض المحافظات للتداول على محصول القطن وجات الاسعار عن النحو التالي :



جيزه ٩٤ ب ٥٠٥٠ جنيه

جيزه ٩٧ ب ٤٩٠٠ جنيه

جيزه ٩٦ ب ٦١٠٠ جنيه.

300 ألف قنطار



وقال "عبدالعظيم" انه تم تسويق 300 الف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الاقطان من جميع الاصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجاره القطن علي الشراء مما ساعد علي ارتفاع الأسعار عن سعر فتح المزاد بحوالي ٥٠٠ حنيه للقنطار.



وتابع :"سيتم بدايه من الغد فتح مراكز التجميع لاستقبال باقي الاقطان بمحافظات البحيره وكفرالشيخ والدقهليه والشرقيه ودمياط والمنوفية والغربيه والاسماعليه وبورسعيد"

وفي سياق متصل وزير الزراعة كلف "عبد العظيم" بمتابعه عمليات التسويق للقطن وحل كل المشكلات التي تواجه التسويق لضمان حصول المزارع على أعلى الاسعار