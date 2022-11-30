أحمد صفوت يشارك عمرو سعد في الأجهر رمضان ٢٠٢٣

إنضم الفنان أحمد صفوت إلى فريق عمل مسلسل الأجهر ليشارك بطولة عمرو سعد في دراما رمضان ٢٠٢٣ .

ومن المقرر أن يبدا صفوت الاستعداد للسفر الي لبنان لاستكمال تصوير مشاهده ضمن العمل الذي كتبه ورشة ملوك ومن إخراج ياسر سامي ويشارك في البطولة أحمد مجدي وناهد السباعي وسيد رجب والتونسية درة.

ويعتبر هذا المسلسل هو التعاون الثاني بين احمد صفوت وعمرو سعد بعد أن قدموا سويا منذ عامين مسلسل ملوك الجدعنة .

أيضا يشارك أحمد صفوت في مسلسل سر السلطان مع المخرج خالد يوسف وعدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي ليعود صفوت الي الدراما التلفزيونية في رمضان المقبل من خلال عملين وهما الاجهر مع ياسر سامي و سر السلطان مع خالد يوسف