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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف: المساجد اليوم منارة تثقيفية لأن بها مجالس إقراء وإفتاء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن المساجد اليوم منارة تثقيفية لأن بها مجالس إقراء وإفتاء وكبار القُراء، وأنه تم اصدار كتاب سهل فى العقيد الإسلامية.

وأضاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال حواره على القناة الأولي ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذا الكتاب مختصر عن العقيدة الصافية، ويتحدث عن الدين بطريقة سهلة.

ولفت إلى أن  البرنامج التثقيفى لـ الأطفال فى المساجد بفصل الصيف، كان فى 7000 مسجد بالجمهورية، وفى فترة المدارس يكون البرنامج لمدة يوم واحد فى الأسبوع بسبب الدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت رسالة كثيرة عن البرامج التثقيفية التى تتم فى فترة الإجازة، و معظمها يطالب بأن يكون البرنامج لمدة يومين بدل يوم، و بالفعل هناك استجابة.

وأوضح أن الأطفال من خلال البرامج أصبحت مهتمة بالتثقيف بدلا من اللعب على الموبايل، وأن الأمام أصبح متطور وفاهم، وتم تأهيل جميع الأمة، وكان الهجف تطوير الساجد قبل المساجد.

وكشف أن الجميع ما كان يحدث فى شرم الشيخ و بمؤتمر المناخ، فـ الخطيب يوم الجمعة كان يلقى الخطبة باللغات، وليس اللغة العربية فقط. 

 

الأوقاف وزارة الأوقاف المساجد العقيد الإسلامية هشام عبد العزيز

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