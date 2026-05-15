استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح للمواطنين للحفاظ على الوزن

أكد الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن الوزن الزائد له تأثير على الحياة، وأن الشخص يجب أن ينام وقتًا كافيًا من أجل وصول معدلات حرق الدهون إلى مستوياتها الطبيعية.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أنه عندما يشتكي له شخص من وزنه الزائد، يتحدث معه عن ثلاثة أشياء، وهي: الحركة، والأكل، والنوم.

ولفت إلى أنه ينصح في البداية بالنوم السليم، وبعد ذلك يتم الحديث عن الحركة وضبط الأكل، ولذلك فإن الشخص إذا كان نومه غير مستقر، تكون لديه مشكلات نفسية وصحية.

وأشار إلى أن السمنة أو الوزن الزائد يُعتبر عرضًا، وأن السمنة لها تأثير على جميع أجهزة الجسم، ولذلك يجب على كل شخص الحفاظ على صحته وتناول الوجبات الصحية السليمة.

وتابع أن 95% من الناس يقومون بعمل رجيم، لكنهم يحصلون على سعرات حرارية بطريقة تُسمى «السرقة»، وذلك من خلال «النقنقة» أو تناول بقايا الأطعمة المتبقية من الأطفال.

النصائح

وقدم بعض النصائح للمواطنين للحصول على صحة جيدة وفقدان الوزن، منها النوم 8 ساعات يوميًا، وتناول من 8 إلى 12 كوبًا من الماء، أو من 2 إلى 3 لترات يوميًا، موضحًا أن العطش هو أول درجات الجفاف.

كما نصح بتثبيت مواعيد تناول الوجبات، وتجنب الأشياء التي تجعل الشخص يأكل بكميات كبيرة، مثل تناول الطعام أمام التلفزيون، مع ضرورة تناول الوجبات الصحية بهدوء، وممارسة الرياضة بانتظام.