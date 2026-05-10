استطلاع يكشف أزمة التغذية المدرسية.. أولياء الأمور: لم نتسلم الوجبات منذ بداية التيرم الثاني

أثارت أزمة التغذية المدرسية حالة من الجدل بين أولياء الأمور بعد تزايد الشكاوى المتعلقة بعدم توزيع الوجبات داخل عدد كبير من المدارس بمختلف المحافظات، خاصة مع استمرار الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني دون وصول التغذية للطلاب في العديد من المدارس الحكومية.

وقالت منى أبو غالي، أدمن جروب “حوار مجتمعي”، إنها قامت بإجراء استطلاع رأي موسع بين أولياء الأمور بعد تكرار التساؤلات حول حقيقة توزيع التغذية المدرسية خلال التيرم الثاني، موضحة أن نتائج الاستطلاع كشفت عن عدم استلام عدد كبير من الطلاب للوجبات المدرسية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة مودرن، مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن أغلب المشاركات في الاستطلاع من مختلف المحافظات أكدن أن المدارس لم تقم بتوزيع التغذية المدرسية حتى الآن، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، خاصة في ظل اعتماد بعض الأسر على تلك الوجبات كمصدر دعم غذائي لأبنائهم داخل المدارس.

وأوضحت أن بعض أولياء الأمور أشاروا إلى أن الوجبات كانت تُصرف بشكل منتظم خلال الفصل الدراسي الأول، قبل أن تتوقف مع بداية التيرم الثاني دون وجود توضيح رسمي واضح من الإدارات التعليمية أو المدارس بشأن أسباب التأخير أو التوقف.

وأكدت منى أبو غالي أن ملف التغذية المدرسية يعد من الملفات المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بصحة الطلاب وانتظامهم داخل المدارس، لافتة إلى أن العديد من الأسر تنتظر توفير تلك الوجبات، خاصة في المدارس الحكومية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلًا واسعًا من أولياء الأمور بشأن الأزمة، حيث تداول البعض منشورات تؤكد غياب التغذية المدرسية عن المدارس، فيما طالب آخرون وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بتوضيح الموقف الرسمي، والكشف عن أسباب عدم التوزيع حتى الآن.

وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لحسم الجدل المثار، وإعلان موقف واضح بشأن عودة صرف الوجبات المدرسية للطلاب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام واحتياج الطلاب إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي.

وتُعد التغذية المدرسية أحد البرامج التي تستهدف دعم الطلاب غذائيًا داخل المدارس، حيث تسهم في تحسين الحالة الصحية للتلاميذ وتشجيعهم على الانتظام في الحضور، إلى جانب تخفيف الأعباء عن بعض الأسر، لا سيما في القرى والمناطق البسيطة

