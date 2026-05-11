حصر شامل لوجبات المدارس.. تعليمات مشددة لتوثيق التغذية المدرسية بسوهاج منذ 2023

أصدرت الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج تعليمات عاجلة لجميع المدارس بضرورة إعداد تقرير إحصائي شامل لوجبات التغذية المدرسية، منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2023 وحتى العام الدراسي الحالي، متضمنًا أعداد الطلاب المستفيدين من الخدمة بشكل تفصيلي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لخطاب رسمي وارد من مكتب مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية، بناءً على طلب وزارة الصحة والسكان، بهدف حصر بيانات التغذية المدرسية في جميع المدارس المستفيدة على مستوى المحافظة، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

ماذا حدث؟

وشددت المديرية على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بسرعة التنبيه على المدارس التابعة لها بإدخال البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مع الالتزام بإتمام عملية التسجيل خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوجيه، نظرًا لأهمية وخصوصية البيانات المطلوبة.

كما أكدت على ضرورة قيام كل مدرسة بطباعة ما يفيد إتمام التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإرساله فورًا إلى قسم التغذية بالإدارة التعليمية المختصة، باعتباره مستندًا رسميًا ضمن إجراءات الحصر والمتابعة.

واختتمت المديرية تعليماتها بالتأكيد على أن مديري المدارس يتحملون المسؤولية الكاملة حال عدم الالتزام أو التأخر في تسجيل البيانات، في إطار تعزيز الانضباط الإداري وضمان دقة المعلومات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية بالمحافظة.