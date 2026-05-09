أستاذ أمراض باطنة يحذر من قلة شرب المياه وأهمية البيض في التغذية

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بجامعة هارفارد، من المخاطر الصحية الناجمة عن قلة شرب المياه، مؤكدًا أن الجفاف قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، قصور وظائف الكلى، انخفاض ضغط الدم، واضطرابات ضربات القلب.

وأوضح حمدي، خلال حواره عبر «زووم» مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن جسم الإنسان يعتمد بشكل أساسي على المياه، إذ تشكل أكثر من 60% من وزن الجسم وتدخل في جميع العمليات الحيوية، بما في ذلك الدم والإنزيمات وعصارات المعدة.

وأشار إلى أن احتياجات الرجال اليومية من المياه تصل إلى نحو 3.7 لتر، بينما تحتاج النساء إلى حوالي 2.7 لتر، مع مراعاة اختلاف الكميات حسب النشاط البدني ودرجة الحرارة.

وأضاف طريقة بسيطة لحساب احتياج الجسم: "خذ وزنك بالكيلو واضربه في 35، وستعرف كمية المياه المطلوبة بالملليلتر".

وأوضح أن احتساب المياه يشمل السوائل الموجودة في المشروبات والفواكه والأطعمة.

أهمية البيض في النظام الغذائي

أكد حمدي أيضًا على القيمة الغذائية العالية للبيض، مشيرًا إلى أن البيضة الواحدة تحتوي على نحو 5 جرامات من البروتين و6 جرامات من الدهون المفيدة، إلى جانب مجموعة من المعادن المهمة في صفار البيض.

وأوضح أن الاعتقاد القديم بأن صفار البيض يرفع الكوليسترول في الدم لم يعد دقيقًا، حيث أن امتصاص الكوليسترول من الأمعاء ضعيف مقارنة بما ينتجه الكبد، كما أن تناول البيض يرفع نسبة الكوليسترول المفيد HDL.

وأضاف أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الشخص الطبيعي يمكنه تناول 3 إلى 7 بيضات أسبوعيًا، بل وقد يزيد دون مشاكل صحية للأشخاص الأصحاء.

نصائح عامة للحفاظ على الصحة

شدد حمدي على أهمية الالتزام بالتغذية السليمة، شرب المياه بكميات كافية، والتصحيح المستمر للمفاهيم الغذائية الخاطئة المنتشرة بين الناس، مؤكدًا أن هذه الممارسات تساعد في حماية القلب والكلى والحد من الشيخوخة المبكرة.