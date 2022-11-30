عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية علاقتها بزوجها.. والمنتخب الذي تشجعه بكأس العالم..أبرز تصريحات الفنانة هنادي مهنا

الفنانة هنادي مهنا
الفنانة هنادي مهنا

كشفت الفنانة هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول بدايتها الفنية، وأبرز الأعمال التي قامت بها، إضافة إلى تفاصيل علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

 

وإليكم أبرز التفاصيل.

2019 من أكثر الأعوام التي حصلت على عروض بها

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه في عام 2019، كان من أكثر الأعوام التي حصلت على عروض بها، مشيرة إلى أنه اخترت عملين من الأعمال التي تم عرضها عليا.

وقالت أنه قمت بعمل مسلسل “زلزال”، و"بركة"، و"أفراح أبليس"، وكنت سعيدة بنجاح تلك المسلسلات خلال تلك الفترة.

 

رمضان الماضي

وتابعت أنه أحب أغاني الفنان أكرم حسني، وأستفدت من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، خلال مشاركتي معه في مسلسل “مكتوب عليا”، برمضان الماضي.

استفدت من الخبرات الكبيرة لأكرم حسني بمسلسل "مكتوب عليا"

أكدت أنه احب إستخدام الطبلة، معلقة "أنه اعتبر أن الطبلة أحد أكثر الأدوات الموسيقية التي تبعث على البهجة.

 

 

 يعلمني استخدام البيانو

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه كنت دائما أجلس مع والدي وهو يعزف على البيانو، مؤكدة أنه كان دائما ما يعلمني استخدام البيانو والعزف عليه

 

تكشف عن بداية علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه شاركت زوجي الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل “الفتوة”، معلقة “كنت خايفة خلال تصوير العمل، خاصة أنه كان اليوم الأول لي في تصوير المسلسل”.

وقالت كان في مسلسل الفتوة، مؤكدة أنه كنت سعيدة بنجاح هذا العمل، وأحب مشاهدته بأستمرار.

 

 سبب رئيسي في نجاح العمل.

وتابعت انه كان لي الشرف العمل مع الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنه فنان يقدر العمل الفني، وكان سبب رئيسي في نجاح العمل.

أطمح بعمل سينمائي جيد..واستفدت من تجربة "إلا أنا" بشكل كبير

أكدت أنه سيكون هناك استعداد لعمل رمضاني قام، على الرغم من أنه أطمح في عمل سينمائي جيد، لأن طموحي هو عمل فيلم سينمائي.

وقالت أن تجربة بدون ضمان في مسلسل “إلا أنا” استفدت منها بشكل كبير، بعد النجاح الكبير الذي حققه، خاصة أنه تناول قضايا اجتماعية هامة.

 

 أشجع المنتخب الفرنسي بكأس العالم..وأتمنى التوفيق للمنتخبات العربية

 

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه تشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر 2022، ولكن أيضا أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وقالت ، أن زوجي الفنان أحمد خالد صالح، يشجع المنتخب الفرنسي، كما أشجعه.

 

تتابع مباريات كأس العالم بصورة مستمرة

وتابعت أنه تتابع مباريات كأس العالم، بصورة مستمرة، معلقة “أتمنى التوفيق للمنتخب التونسي”

هنادي مهنا احمد خالد صالح المسلسلات مصر زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال أكتوبر 2022

دعاء الاستغفار لقضاء الحاجة .. بـ 5 كلمات يتحقق لك ما تتمنى

«التعليم العالي» تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من الصين لمرحلة البكالوريوس |تفاصيل

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 30-11-2022

كيروش يُطلق قذائف نارية عقب وداع منتخب إيران لكأس العالم

غضب عارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوالي 158 ألف جنيه.. سعر إطلالة فخر العرب محمد صلاح

نشرة المرأة| سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة.. وزوجة محمد زيدان تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

3 حلول سحرية تخلصك من التهاب وآلام الركبة فى دقائق

بمشاركة فلسطينية..مينا سوتشوي تحسم لقب ملكة جمال الأرض لعام 2022|صور

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ