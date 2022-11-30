بداية علاقتها بزوجها.. والمنتخب الذي تشجعه بكأس العالم..أبرز تصريحات الفنانة هنادي مهنا

كشفت الفنانة هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول بدايتها الفنية، وأبرز الأعمال التي قامت بها، إضافة إلى تفاصيل علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وإليكم أبرز التفاصيل.

2019 من أكثر الأعوام التي حصلت على عروض بها

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه في عام 2019، كان من أكثر الأعوام التي حصلت على عروض بها، مشيرة إلى أنه اخترت عملين من الأعمال التي تم عرضها عليا.

وقالت أنه قمت بعمل مسلسل “زلزال”، و"بركة"، و"أفراح أبليس"، وكنت سعيدة بنجاح تلك المسلسلات خلال تلك الفترة.

رمضان الماضي

وتابعت أنه أحب أغاني الفنان أكرم حسني، وأستفدت من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، خلال مشاركتي معه في مسلسل “مكتوب عليا”، برمضان الماضي.

استفدت من الخبرات الكبيرة لأكرم حسني بمسلسل "مكتوب عليا"

أكدت أنه احب إستخدام الطبلة، معلقة "أنه اعتبر أن الطبلة أحد أكثر الأدوات الموسيقية التي تبعث على البهجة.

يعلمني استخدام البيانو

وتابعت الفنانة هنادي مهنا، أنه كنت دائما أجلس مع والدي وهو يعزف على البيانو، مؤكدة أنه كان دائما ما يعلمني استخدام البيانو والعزف عليه

تكشف عن بداية علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه شاركت زوجي الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل “الفتوة”، معلقة “كنت خايفة خلال تصوير العمل، خاصة أنه كان اليوم الأول لي في تصوير المسلسل”.

وقالت كان في مسلسل الفتوة، مؤكدة أنه كنت سعيدة بنجاح هذا العمل، وأحب مشاهدته بأستمرار.

سبب رئيسي في نجاح العمل.

وتابعت انه كان لي الشرف العمل مع الفنان ياسر جلال، مؤكدة أنه فنان يقدر العمل الفني، وكان سبب رئيسي في نجاح العمل.

أطمح بعمل سينمائي جيد..واستفدت من تجربة "إلا أنا" بشكل كبير

أكدت أنه سيكون هناك استعداد لعمل رمضاني قام، على الرغم من أنه أطمح في عمل سينمائي جيد، لأن طموحي هو عمل فيلم سينمائي.

وقالت أن تجربة بدون ضمان في مسلسل “إلا أنا” استفدت منها بشكل كبير، بعد النجاح الكبير الذي حققه، خاصة أنه تناول قضايا اجتماعية هامة.

أشجع المنتخب الفرنسي بكأس العالم..وأتمنى التوفيق للمنتخبات العربية

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أنه تشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر 2022، ولكن أيضا أتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وقالت ، أن زوجي الفنان أحمد خالد صالح، يشجع المنتخب الفرنسي، كما أشجعه.

تتابع مباريات كأس العالم بصورة مستمرة

وتابعت أنه تتابع مباريات كأس العالم، بصورة مستمرة، معلقة “أتمنى التوفيق للمنتخب التونسي”