مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة، والتي تتمثل المجموعة الثالثة والرابعة ببطولة كأس العالم، كما توجد عدة مباريات محلية من الدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس العالم:
أستراليا ضد الدانمارك – 5 مساء – على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS
تونس ضد فرنسا – 5 مساء على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS
السعودية ضد المكسيك – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR
بولندا ضد الأرجنتين – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR
مواعيد مباريات الدوري المصري:
حرس الحدود ضد بيراميدز – الساعة 2:45 ظهرا على قناة on time sport 1
البنك الأهلي ضد إنبي – الساعة 2:45 ظهرا على قناة on time sport 2
الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة – الساعة 7:00 مساء على قناة on time sport 1