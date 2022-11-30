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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة، والتي تتمثل المجموعة الثالثة والرابعة ببطولة كأس العالم، كما توجد عدة مباريات محلية من الدوري المصري.

مواعيد مباريات كأس العالم:

أستراليا   ضد الدانمارك  – 5 مساء – على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS  

تونس ضد فرنسا – 5 مساء على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS         

السعودية ضد  المكسيك – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR         

بولندا ضد الأرجنتين – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR

مواعيد مباريات الدوري المصري:

حرس الحدود ضد بيراميدز – الساعة 2:45 ظهرا على قناة on time sport 1   

البنك الأهلي  ضد إنبي – الساعة 2:45 ظهرا على قناة on time sport 2           

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة – الساعة 7:00 مساء على قناة on time sport 1   

مباريات مواعيد مباريات كأس العالم مواعيد مباريات مواعيد مباريات الدوري المصري كأس العالم

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