زي الأفلام.. أب وأم أمريكيان يعثران على ابنتهما المختفية منذ 51 عاما

أب و أم يعثرا على إبنتهما المختفية منذ 51 عاما

شاهدنا كثيرا من الأفلام في طفولتنا تكون قصتها هي غياب أحد الأطفال، أو اختطافه من والدته ويعود في نهاية الفيلم بعد أن تكون مرت السنين والأم تبحث عن طفلها، ولم تكل من محاولات البحث مهما مر الوقت.

وفقا لما ورد في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن أسرة أمريكية فقدت طفلتها منذ 51 عاما حينما كانت تبلغ من العمر عاما ونصف العام تقريبا، وذلك بعد أن استعانت الأم بإحدى السيدات لرعايتها أثناء فترة عمل الأم في أحد المطاعم كنادلة.



وبحسب ما ذكرت الأم، فإن السيدة التي طلبتها الأم أخذت ابنتها واختفت وأصبحت لا تجيب على اتصالات الأم للاطمئنان على ابنتها لأيام، وبعدها اختفت تلك السيدة تماما ولم تتمكن الأم من الوصول لأي شخص يمكن الاستدلال على مكانها من خلاله.

بعد 51 عاما من الغياب



قالت السيدة إنها ظلت تبحث عن طفلتها لمدة 50 عاما، ولم تفقد الأمل على الإطلاق، وكانت تقيم عيد ميلادها في كل عام في نفس التوقيت وتطلق البالونات في السماء أملا منها أن تجد ابنتها في ذلك اليوم.

وجمعت الصدفة السيدة بابنتها بعد غياب 51 عاما، بعدما أقامت عيد ميلاد طفلتها الـ52، وحدثت المعجزة وتمكنت السيدة من التعرف على ابنتها من خلال تحليل الحمض النووي الذي قامت به الأم والابنة، والذي أثبت نسبها لتلك الأسرة.

