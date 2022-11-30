عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أب و أم يعثرا على إبنتهما المختفية منذ 51 عاما

زي الأفلام.. أب وأم أمريكيان يعثران على ابنتهما المختفية منذ 51 عاما

تحليل الحمض النووي
تحليل الحمض النووي يثبت نسب الطفلة بعد غياب 51 عاما

شاهدنا كثيرا من الأفلام في طفولتنا تكون قصتها هي غياب أحد الأطفال، أو اختطافه من والدته ويعود في نهاية الفيلم بعد أن تكون مرت السنين والأم تبحث عن طفلها، ولم تكل من محاولات البحث مهما مر الوقت. 

وفقا لما ورد في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن أسرة أمريكية فقدت طفلتها منذ 51 عاما حينما كانت تبلغ من العمر عاما ونصف العام تقريبا، وذلك بعد أن استعانت الأم بإحدى السيدات لرعايتها أثناء فترة عمل الأم في أحد المطاعم كنادلة. 

txt

إحالة تاجر فاكهة إلى الجنايات بتهمة اختطاف سيدة والتعدي عليها

txt

اختطاف رضيعة من أسرتها بمتجر في جنوب أفريقيا والنهاية غير متوقعة.. فيديو


وبحسب ما ذكرت الأم، فإن السيدة التي طلبتها الأم أخذت ابنتها واختفت وأصبحت لا تجيب على اتصالات الأم للاطمئنان على ابنتها لأيام، وبعدها اختفت تلك السيدة تماما ولم تتمكن الأم من الوصول لأي شخص يمكن الاستدلال على مكانها من خلاله. 

بعد 51 عاما من الغياب 


قالت السيدة إنها ظلت تبحث عن طفلتها لمدة 50 عاما، ولم تفقد الأمل على الإطلاق، وكانت تقيم عيد ميلادها في كل عام في نفس التوقيت وتطلق البالونات في السماء أملا منها أن تجد ابنتها في ذلك اليوم. 

وجمعت الصدفة السيدة بابنتها بعد غياب 51 عاما، بعدما أقامت عيد ميلاد طفلتها الـ52، وحدثت المعجزة وتمكنت السيدة من التعرف على ابنتها من خلال تحليل الحمض النووي الذي قامت به الأم والابنة، والذي أثبت نسبها لتلك الأسرة. 
 

اختطاف الام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

ردده عند الضيق الشديد ولاحظ الفرق.. دعاء سهل وبسيط مأثور عن النبي

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

موضوعات متعلقة

أهلها السبب .. عروس بالهند تصدم زوجها بشئ غريب ليلة الزفاف

شاهد.. توقف رحلة بسبب زوجين أثاروا الشغب على متن طائرة بريطانية

شاب غير مسئول.. مقطع فيديو لحادث يثير غضب الرواد في السعودية

قطع جثتها وألقاها في البحر.. قصة حب نهايتها مأساوية في بيرو

بعد30 عاما من عرضه.. الطفلة بطلة تليتيبيز الشهير تسرد قصة اختيارها للبرنامج

شاهد.. ثعابين وعناكب ضخمة جرفتها مياه الأمطار في أستراليا

موقف محرج .. مجموعة من الأطفال يعرقلون عروسا في زفافها

لتربيتها في المنازل .. بريطاني يصطاد سمكة بوزن خيالي

ترشيحاتنا

يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتركون الاتفاق النووي.. روسيا تعلق على الاحتجاجات الإيرانية

إضراب وغضب بعد مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. مخالفات يُحظر فيها التصالح | تفاصيل

وفاة لاعب في مران أتلتيكو توكومان الأرجنتيني

اضطراب وظائف المخ والالتهاب والخرف.. الصين ترعب العالم بسلالة جديدة من كورونا

الوحدة مهمة.. وزير خارجية إيطاليا يحذر من خطر يهدد أوروبا والناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة ما تمت|وفاة مغني أمريكي شهير عن عمر 37 عامًا بعد زواجه بساعات

تعرف على الفرق بين الحشيش والمارجوانا؟ وأيهما أخطر

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

أعراض خفية تكشف إصابتك بالسكر.. وأطعمة تجنبها فورا

فيديو

بسبب خاتم ألماس.. ليلى غفران أمام المحكمة في قضية سب وقذف محاميها السابق

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ