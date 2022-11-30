استقبال أول سفينة كيماويات تحمل 4028 طن إيثلين برصيف "عباس" بعد تطويره

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم /الأربعاء/، أول سفينة كيماويات على رصيف "عباس" بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره؛ وهي السفينة (orchid madeira) وجنسيتها "مارشال أيلاند"، وتحمل 4028 طنا من مادة الإيثيلين، سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة "نيو هورايزون تانك ترنمال" المقامة بجانب الرصيف؛ كتشغيل تجريبي على مساحة 15657 مترا بميناء غرب بورسعيد.

وذكرت المنطقة - في بيان - أن هذه السفينة هي أول سفينة تصل إلى الرصيف منذ بدء عملية تطويره وانتهاء المرحلة الأولى ليبدأ باستقبال سفن مواد البتروكيماويات للشركة، موضحة أن طول السفينة يبلغ 137,92 متر، وعرضها 23,65 متر، والغاطس 10,60 متر؛ قادمة من ميناء "شويج" بالكويت متجهة إلى ميناء "إسكندرونا" بتركيا.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من رصيف عباس من إجمالي طول 670 مترا؛ ليصل الغاطس إلى 17 مترا؛ ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل حتى يتمكن من استقبال سفن المواد السائلة الخاصة بمحطة الصب الجديدة لشركة "نيوهورايزون"، وكذا استقبال سفن الصب الجاف (الأقماح) الخاصة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جانب بقية عمل الرصيف كرصيف متعدد الأغراض.

ونوه بأن شركة "نيو هورايزون تانك ترنمال" هي شركة متخصصة في تصنيع البتروكيماويات وتداوله وإنتاجه، وتم إنشاء غرفتي محابس على الرصيف بطاقة تخزينية 51163 م3 لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 آلاف طن سنويا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة؛ تمهيدا لبدء عمليات التفريغ على الرصيف بعد تطويره، مما يعزز قدرته على استقبال السفن، وذلك انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع.