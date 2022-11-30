الغضبان: بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية تطويرا كبيرا في مجال الطرق

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، السيد اللواء عبد السميع وهدان، ممثلا عن شركة “إم أو تى” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات الطرق والنقل.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف، مستشار المحافظة للمساحة، والمهندسة نيرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة أمل طومان، مدير إدارة الأملاك، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة المساحة، والمهندسة نيهال عبد العزيز، مدير إدارة المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجها الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل، على المشروعات غير المسبوقة في مجال إنشاء وتطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد تقديره للتعاون المثمر مع شركة Mot للاستثمار والتنمية، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية تطويرا كبيرا في مجال الطرق بالتوازي مع كبرى المشروعات التنموية والخدمية التي جرت على أرض بورسعيد في الآونة الأخيرة.

وشهد اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بمشروعات التعاون بين المحافظة والشركة.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الشركة والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وعمل دراسة مستوفية لجميع أبعاد وجوانب مشروعات التعاون، مؤكدا تقديم الدعم لتحقيق التعاون المثمر.

من جانبه، وجه اللواء عبد السميع وهدان، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب، معربا عن فخره بالتنمية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرا، مؤكدا ترحيبه بمزيد من التعاون مع محافظة بورسعيد بما يدعم خطة التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وتعد شركة MOT، التابعة لوزارة النقل، من الشركات الرائدة فى الاستثمار والتطوير لمجالات الاستثمار العقارى والإعلانى واللوجيستى والمشروعات المتوسطة، حيث تمتلك خبرة 20 عاماً تقريباً فى السوق المصرية.