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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعة 600 متر يوميا.. محافظ بورسعيد يتفقد محطة رفع ومعالجة الرضوان

محطة رفع ومعالجة
محطة رفع ومعالجة الرضوان

 تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة رفع ومعالجة الرضوان بجنوب بورسعيد والتي تعمل بسعة ٦٠٠ متر يوميا،  وتخدم قرية الرضوان بجنوب بورسعيد،  وضمن ٣ محطات رفع ومعالجة تم إنشاؤها لخدمة قرى الفتح والرضوان والعاشر من رمضان. 

محطة رفع ومعالجة الرضوان

رافق  محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

محطة رفع ومعالجة الرضوان

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة الجنوب شهدت عدة مشروعات لإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي ، إلى جانب محطة رفع المياه العكرة في بورسعيد ومحطات المعالجة في مناطق الفتح والعاشر والرضوان، ومحطة الصرف الصحي في منطقة النورس وشملت محطة رفع وخط طرد بتكلفة 90 مليون جنيه وامتدت مظلة الإصلاح والصيانة لتشمل محطة المعالجة في منطقة أم خلف ومحطة الرفع في منطقة الكاب، كما تم تنفيذ مشروع لإنشاء شبكة انحدار لخدمة 250 منزلا بأم خلف وشبكة صرف صحي لخدمة 120 عمارة إسكان اجتماعي بجنوب بورسعيد وخط انحدار صرف صحي لخدمة محطة محولات الرسوة وتم توصيل شبكة الصرف الصحي لمحطة تسمين الماشية بالحظائر الجديدة جنوب بورسعيد واحلال وتجديد محطة الصرف الصحي s1  و رفع 1 والاستثمار جنوب بورسعيد وفصل الصرف الصناعي للاستثمار عن  محطة 10 اس،  وذلك لتقديم خدمات جيدة لقاطني هذه المناطق.

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محطة رفع ومعالجة الرضوان

وتعمل محطة رفع ومعالجة الرضوان بطريقة المعالجة بالتهوية الممتدة والمحمأة النشطة التقليدية وتتكون من محطة رفع وتحتوي على عدد ٣ طلمبة وعدد ٢ وحدة معالجة منفصلين سعة الوحدة ٣٠٠ متر يوميا ومولد كهربائي قدرة ١٣٧ كيلو وتم تشغيلها في ٢٠١٩.

محطة رفع ومعالجة الرضوان

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