نتائج النصف الأول من مباريات ثمن النهائي ببطولة هونج كونج للإسكواش

انتهت اليوم الأربعاء فعاليات نصف مباريات دور ثمن النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، المقامة ب هونج كونج في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر القادم.



وجاءت نتائج مباريات لاعبي المنتخب المصري في النصف الأول من دور ثمن النهائي كالتالي: فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (9-11) (11-3).

بينما خسرت روان العربي من اليابانية ساتومي واتنابي بنتيجة (1-3) بواقع نقاط (9-11) (13-11) (8-11) (9-11).

واستطاع يوسف سليمان الفوز على الفرنسي أوجستي دوسورد بثلاثة اشواط نظيفة بواقع نقاط (15-13) (11-3) (11-8).

وتغلبت نور الطيب على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-4) (11-9) (11-3).

ونجحت هانيا الحمامي في الفوز على الماليزية أيفا ازمان بثلاثة اشواط نظيفة بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-8).

وأخيرا فاز مازن هشام على الاسباني إيكر باجارس بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (4-11) (11-8) (11-2) (11-5).