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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج النصف الأول من مباريات ثمن النهائي ببطولة هونج كونج للإسكواش

صدى البلد

انتهت اليوم الأربعاء فعاليات نصف مباريات دور ثمن النهائي ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، المقامة ب هونج كونج في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر القادم.

وجاءت نتائج مباريات لاعبي المنتخب المصري  في النصف الأول من دور ثمن النهائي كالتالي: فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (9-11) (11-3).

بينما خسرت روان العربي من اليابانية ساتومي واتنابي بنتيجة (1-3) بواقع نقاط (9-11) (13-11) (8-11) (9-11).

واستطاع يوسف سليمان الفوز على الفرنسي أوجستي دوسورد بثلاثة اشواط نظيفة بواقع نقاط (15-13) (11-3) (11-8).

 وتغلبت نور الطيب على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-4) (11-9) (11-3).

ونجحت هانيا الحمامي في الفوز على الماليزية أيفا ازمان بثلاثة اشواط نظيفة بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-8).

وأخيرا فاز مازن هشام على الاسباني إيكر باجارس بنتيجة  (3-1) بواقع نقاط (4-11) (11-8) (11-2) (11-5).

مصر هونج كونج نور الطيب روان العربي الإنجليزية المنتخب المصري لاعبي المنتخب الانجليزي نوران جوهر مازن هشام يوسف سليمان ثلاثة أشواط نظيفة

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