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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. القبض على وزير سابق بتهمة الإضرار بالمال العام

ارشيفي
ارشيفي

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق  عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

 أشارت الهيئة العراقية إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام وزير النقل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المنسوبة له في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بالوقود في المحطات الخارجيَّـة.

وأوضحت الدائرة أنَّ الوزير لم يقم بواجباته الوظيفيَّة التي تقتضي "بذل العناية المُعتادة واللازمة" بخـصوص عمـليَّة شراء وقود الـطائرات في بعض المحـطات الخارجيَّة، وفقاً لأسعار النـشرة العـالميَّة بالـشـكـل الذي يُؤمِّنُ حماية المال العام ويُحقِّقُ المصلحة العامَّـة.

وأضافت إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من يوليو الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجـويَّة الـعراقيَّة في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونـس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة في تلك الدول.

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العراق المال العام وزير سابق اضرار بالمال العام قضايا النزاهة

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