عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن من ضاقت دنياه فى الرزق؛ فعليه أن يفعل 5 أسباب تجلب له رزقه. 

وأضاف “عبد الرازق”، في فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك 5 وسائل لجلب الرزق، وهي: 

 

1- تقوى الله عز وجل
تقوى الله هي  من الأبواب التي تجلب الرزق، والتقوى  هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وأن تتقي الله في كل كلمة تقولها وكل نظرة وكل جملة تسمعها، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الله -سبحانه وتعالى-  واستشهد الشيخ رمضان على حديثه قائلا: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب”.

 

2-الصلاة على النبي

 فعندما تصلي على النبي يصلى عليك الله والملائكة وهذا هو قمة الرزق ويكفيك الله الهم. 

 

3- المداومة على  الاستغفار
فالاستغفار هو من أهم أبواب الرزق والتي تجلب لصاحبها الرزق الكثير، وفقا لقوله تعالى: “فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.


4- بر الوالدين 

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ


5-صلة الرحم 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (( صلةُ الرحمِ وحسنُ الجوارِ وحسنُ الخلقِ يُعمِّرانِ الديارَ ويزيدانِ في الأعمارِ)). 
 

وأشار عبد الرازق، الى أن هناك دعاء للرزق جميل جدًا وهو: "اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلاً فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه".
 

أسباب جلب الرزق أسباب جلب الرزق والبركة فيه الاستغفار بنية جلب الرزق والتوسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

ترشيحاتنا

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

أبو الحسن القرشي.. ما تأثير مقتل زعيم داعش على التنظيم الإرهابي؟

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حل الخلافات العاطفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ