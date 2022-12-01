لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن من ضاقت دنياه فى الرزق؛ فعليه أن يفعل 5 أسباب تجلب له رزقه.

وأضاف “عبد الرازق”، في فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك 5 وسائل لجلب الرزق، وهي:

1- تقوى الله عز وجل

تقوى الله هي من الأبواب التي تجلب الرزق، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وأن تتقي الله في كل كلمة تقولها وكل نظرة وكل جملة تسمعها، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الله -سبحانه وتعالى- واستشهد الشيخ رمضان على حديثه قائلا: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب”.

2-الصلاة على النبي

فعندما تصلي على النبي يصلى عليك الله والملائكة وهذا هو قمة الرزق ويكفيك الله الهم.

3- المداومة على الاستغفار

فالاستغفار هو من أهم أبواب الرزق والتي تجلب لصاحبها الرزق الكثير، وفقا لقوله تعالى: “فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.



4- بر الوالدين

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ



5-صلة الرحم

يقول النبي صلى الله عليه وسلم (( صلةُ الرحمِ وحسنُ الجوارِ وحسنُ الخلقِ يُعمِّرانِ الديارَ ويزيدانِ في الأعمارِ)).



وأشار عبد الرازق، الى أن هناك دعاء للرزق جميل جدًا وهو: "اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلاً فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه".

