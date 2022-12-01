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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف استهلاكك بالتفصيل.. تطبيقات تساعدك في إدارة باقة الإنترنت المنزلي

راقب استخدام الإنترنت
راقب استخدام الإنترنت والباقة

 

عندما تُدخِل شبكة الإنترنت على خطك الأرضي أو عندما تكون محدود الميزانية لسبب أو لآخر سواءً كنت مازلت طالبا جامعيا أو في عمل، هناك دائمًا حد أقصى تضعه لنفسك مع ولوجك لعالم الشبكة العنكبوتية، ولكن عندما تكون متصلاً بالفعل الإنترنت، يميل معظم الناس إلى قضاء ساعات طويلة دون حساب لعدد الميجابايتس التي يستخدمونها وينتهي الحال للبعض باستنفاد حزمة الإنترنت لشهر كامل في غضون أسبوعين أو أقل بسبب عدم معرفة بيانات الاستهلاك الدقيقة.

وفقا لتقرير موقع hongkiat يمكنك مراقية استخدامك للإنترنت المنزلي، من خلال  برامج مجانية يمكنك تحميلها على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز Windows للمساعدة في مراقبة استخدامك للإنترنت. 

أولا: NetBalancer

إحدى الأدوات المجانية الفعالة لمراقبة استهلاكك للإنترنت هو  NetBalancer ، التي تعتبر أداة مراقبة حركة مرور الشبكة. باستخدام نفس التطبيق، يمكنك مراقبة نظام الإنترنت والوصلات بأكمله ، بما في ذلك محولات الشبكة المتعددة والعمليات وكذلك خدمات النظام. هذا يعني أنه يمكنك مراقبة شبكة LAN وكذلك اتصالات واي فاي  في آن واحد - لكل من بروتوكولات IPv4 و IPv6.

يمكنك تحميله من خلال الضغط على هذا  الرابط

NetBalancer

ثانيا: NetGuard

يعد هذا التطبيق المثير للاهتمام والمقدم من Cucusoft برنامجًا مجانيًا بالكامل، ويعطي كل ميزاته الرائعة بلا مقابل مالي عليك فقط تحميله. التطبيق به أدوات مراقبة قوية وميزات رصد النطاق الترددي وتتبعه والتي تساعدك على مراقبة النطاق الترددي لشبكة النظام، يمكنك بسهولة تعيين حد معين لاستخدام باقة الإنترنت والتقاط أي برنامج يفرط في استخدام النطاق الترددي لشبكة الإنترنت.

الجزء الأكثر أهمية من عمله  هو تقديمه تقرير شامل لاستخدام النطاق الترددي التفاعلي ، والذي يستخدم الرسوم البيانية لمساعدتك على فهم كمية الميجابايتس المستخدمة لكل برنامج وخدمة متصلة بالإنترنت. علاوة على ذلك ، فإنه يحتوي على المزيد من الميزات مثل توقع استخدام النطاق الترددي الذي يتنبأ بمقدار النطاق الترددي الذي تحتاجه في شهر واحد وفقا لخريطة عملك السابقة. ميزة رائعة أخرى هي الإخطارات عند زيادة الاستخدام.

يمكنك تحميله من خلال الضغط على هذا  الرابط

NetGuard

ثالثا: NetTraffic

وهو من أبسط الأدوات المستخدمة لضبط حركة الإنترنت، يتميز بواجهة مستخدم سهلة في التفاعل والتعلم عليها يتم في وقت بسيط بلا تعقيدات مثل باقي البرامج التي تحتاج لفترة حتى تعتاد عليها، ومع ذلك فإن NetTraffic الأقل قوة على الإطلاق، هو بالفعل يتتبع بيانات النطاق الترددي على مختلف المحولات ويتابع اتصالات الواي فاي، ومع ذلك ، فإن الأداة لا تتعقب المستخدمين المختلفين أو التطبيقات المختلفة ومدى استخدامها للإنترنت بالتفصيل، هو فقط يظهر لك استخدامك للإنترنت وكمية الميجابايتس أو الوحدات المستخدمة بلا تفاصيل أي كمية استخدام النطاق الترددي المعمم على مستوى النظام.

توضح نافذة الإحصائيات الخاصة بـ "نت ترافيك" استخدام الإنترنت أو النطاق الترددي بأسلوب الرسومات البيانية سواء ليوم أو شهر أو عام كامل، كما أنه تطبيق يمكنه التنبؤ بحصة النطاق الترددي التي قد تستخدمها في يوم وشهر وسنة.

يمكنك تحميله من خلال الضغط على هذا  الرابط

NetTraffic

رابعا: NetworkUsageView

وهو مقدم من شركة "سولار ويندز" solar winds يقدم تحليل شامل للنطاق الترددي للشبكة متعددة المستخدمين مع مراقبة الأداء، ومن مميزاته تتبع ومعالجة مشاكل النطاق الترددي، مع تتبع وقت الاستجابة للنقر على اللينكات ومدة تشغيل الراوتر ومراقبة المحولات والأجهزة الأخرى التي تدعم SNMP، مع تقديم تقرير شامل عن تحليل أداء النطاق الترددي للشبكة وأنماط حركة المرور، كما أنه يقوم بالبحث في الخوادم المستخدمة مع الشبكات ويطلع على التطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من النطاق الترددي، مع عرض تحليل مرئي شامل.

يمكنك تحميله من خلال الضغط على هذا  الرابط

NetworkUsageView

 

ويندوز Windows الانترنت NetBalancer NetGuard NetTraffic NetworkUsageView سولار ويندز

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