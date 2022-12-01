حبس عصابة الشرطة المزيفة بعد استيلائها على 2 مليون جنيه بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس 14 شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مبلغ 2مليون و360 الف جنيه من شقيقين بتخطيط من صديقهما.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات تعرض شقيقين وصديقهما للسحل والاختطاف من عصابة انتحلت صفة رجال الشرطة للاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ضخمة بلغت حوالي 2 مليون و360 الف جنيه حيث تبين ان الصديق هو من تزعم رجال الشرطة المزيفين واتفق معهم على ادعاء قيامهم بالقاء القبض على صديقيه لسرقة الأموال.

واشارت التحريات بقيادة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر الى أن صاحب شركة استيراد وتنمية عقارية وشقيقه بحثا عن طريقة لتغيير عملات محلية الى عملات أجنبية بعيدا عن شركات الصرافة أو البنوك ولم يجدا سوى صديقهما الذي عرض عليهما مساعدتهما في احضار من يستطيع تنفيذ رغبتهما.

اضافت التحريات ان الصديق اتفق مع 15 شخص اخرين على تنفيذ خطة تمكنهم من الاستيلاء على المبلغ المالى خاصة بعدما علم انه يتخطى 2 مليون جنيه وطلب من احدهم انه يلعب دور تاجر العملة للقتئهم في مكان محدد واثناء تبديل العملة يحضر باقي المتهمين للعب دور رجال الشرطة الذين كشفوا امرهم وتجارتهم غير المشروعة في النقد الاجنبي وبالفعل تم تنفيذ الخطة وحضر المتهمون يستقلون سيارة ميكروباص يدعون انهم رجال شرطة واصطحبوا الشقيقان وصديقهما وتعدوا عليهم جميعا بالضرب حتى زعيمهم لايهام الشقيقان بعدم صلتهم به حتى استولوا منهم على مبلغ 2 مليون و360 الف جنيه والقوهم بالطريق وفروا هاربين.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بـ مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شقيقين وصديقهما «مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، أنه حال قيام الشقيقين بطلب توسط من صديقهما لتغيير عملات أجنبية، خارج نطاق المصارف الشرعية، اتفقوا على التقابل مع أحد الأشخاص بدائرة القسم، حيث أوهمهم ذات الشخص وآخر كان بصحبته على تجهيز العملة الأجنبية.

وحال الانتظار فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة، واصطحبوا المُبلغين، واستولوا على سيارة خاصة بأحدهم بها «مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، لاب توب، بعض الأوراق»، وعقب ذلك تخلوا عن المبلغين وفروا هاربين.

أسفرت جهود فريق البحث بإشراف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 15 ومن بينهم أحد المُبلغين «الصديق المشار إليه».

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم عدا أحدهم جاري ضبطه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتبين قيام صاحب سيارة مشروبات، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، بالاستيلاء على السيارة وما بداخلها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه وجد السيارة متروكة، فقام بالاستيلاء عليها وما بها، وتم بإرشاده ضبط السيارة والمسروقات.