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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يستأنف تصوير فيلم رهبة.. غدًا

الفيشاوي
الفيشاوي

يستأنف الفنان أحمد الفيشاوي، غدا، تصوير احداث فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “رهبة” بصحبة عدد من أبطال الفيلم في ديكور بأحد المناطق في القاهرة.

تدور أحداث العمل في اطار تشويقي كوميدي إجتماعي، وقد انتهى الفيشاوي وأبطال الفيلم من تصوير جزء كبير منه ومن المفترض الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

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فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادىوعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

وكان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بدأ تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبة"، تأليف: محمد علام، إنتاج: شركة الجذور أيمن يوسف وأول إخراج: رضا عبدالرازق.

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

الفيشاوي احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى بيومي فؤاد نسرين أمين

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