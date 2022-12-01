عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يقوم الدكتور ماغورزاتا كوت من كلية الآثار بجامعة وارسو بإجراء مشروع واسع النطاق يهدف إلى تحليل القطع الأثرية والعظام التي اكتشفها علماء الآثار منذ عدة عقود أثناء الحفريات في كهوف كراكوف-شيستوشوا المرتفعة. واحد منهم هو Cave Tunel Wielki بالقرب من Ojców.

كانت معظم الاكتشافات محاصرة وانتهى بها الأمر في التخزين بعد الحفريات مباشرة. في السنوات الأخيرة، بدأ الباحثون تحليلهم الشامل.

وجود بشري

يعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن أقدم آثار الوجود البشري في كهف Tunel Wielki كان عمرها أكثر من 40 ألف عام. تبين أن هذه النتائج الأولية خاطئة.

قام فريق من الخبراء من جامعة وارسو والأكاديمية البولندية للعلوم وجامعة فروتسواف، وعلماء الآثار وعلماء الحفريات والنباتات القديمة والجيولوجيين - بإعادة النظر في القطع الأثرية والعظام من طبقات التربة الفردية في الكهف.

عظام صغيرة

"بدأ كل شيء بملاحظة من خبير يعمل على بقايا الثدييات الصغيرة، الدكتور كلوديو بيرتو. وقال إن الأنواع التي حللها كانت بالتأكيد أقدم من 40 ألف عام ويمكن أن يصل عمرها إلى نصف مليون سنة ، "أوضح الدكتور كوت لمجلة ساينس في بولندا".

من بين العظام الصغيرة التي تتكون أساسًا من أسنان أسلاف قوارض اليوم، كانت هناك أيضًا بقايا حيوانات أكبر. تم تحليلها من قبل علماء الحفريات من معهد النظاميات وتطور الحيوانات PAS في كراكوف وجامعة فروتسواف.

حددوا عظام حيوانات مثل ذئب Mosbach (Canis mosbachensis) ، وذئبl ycaon (Lycaon lycoonides) ، وسلف دب الكهف ونوعين من القطط - وأسد الكهف وجاغوار. إذ أن كلهم عاشوا في ما يعرف الآن ببولندا قبل 450-550.000 سنة.

سكاكين صغيرة

احتوت نفس الطبقة على 40 قطعة أثرية من الصوان، وهي في الأساس نفايات متولدة أثناء إنتاج ، ولكن أيضًا العديد من المنتجات النهائية ، بما في ذلك سكاكين الصوان الصغيرة.

لا تحمل عظام الحيوانات آثار القطع أو المعالجة. هذا يعني أنهم لا يأتون من الحيوانات التي يصطادها الإنسان. وفقًا للعلماء، خلال تلك الفترة، كان الناس يصطادون أنواعًا أخرى أقل خطورة، بما في ذلك الغزلان ووحيد القرن والخيول.

تربة مؤرخة

تراكمت طبقات التربة المؤرخة على مدى عشرات الآلاف من السنين. حيث أن الحيوانات المفترسة التي عاشت في الكهف، مثل الفهود أو الدببة أو الليكاون، لم يكن بالضرورة أن تقابل أشخاصًا ربما استقروا في الكهف مؤقتًا فقط.

"حتى الآن، كنا نعرف مكانين فقط في بولندا الحالية، حيث تم اكتشاف قطع أثرية قديمة بنفس القدر - في Trzebnica و Rusko في سيليزيا السفلى. قال الدكتور كوت: "لا توجد آثار قديمة لوجود الإنسان في أراضينا".

اكتشافات نادرة

وأضاف: مثل هذه الاكتشافات نادرة جدًا أيضًا في أجزاء أخرى من أوروبا. تم صنع الأدوات بواسطة Homo heidelbergensis. لم يكن سلف الإنسان المعاصر، ولكن قريبنا الآخر - إنسان نياندرتال، الذي ظهر منذ حوالي 250000 سنة. تم العثور على الأدوات التي صنعها هذا النوع في الكهف في Małopolska.

يعتبر الاكتشاف من بولندا الصغرى فريدًا فقد تم اكتشاف القطع الأثرية في كهف، فلم تكم هذه المنطقة من أوروبا معروفة حتى الآن إلا من مواقع الهواء الطلق.

"لقد فوجئنا بأن الناس في هذه المنطقة ظلوا في الكهوف قبل نصف مليون عام، لأنها لم تكن أفضل الأماكن للتخييم. الرطوبة ودرجة الحرارة المنخفضة يثبتان ذلك من ناحية أخرى، فقد كان الكهف هو المأوى الطبيعي، فقد كانت مساحة مغلقة تعطي إحساسًا بالأمان.

واستطرد: وجدنا آثارًا قد تشير إلى أن الأشخاص الذين بقوا هناك استخدموا النار، والتي ربما ساعدت في ترويض هذه الأماكن المظلمة والرطبة؛ لذلك فإن الاكتشافات في هذه المنطقة هي دليل نادر على وجود الأشخاص الأوائل الذين غامروا بالعيش في هذه المنطقة.

"من غير المحتمل أن يكونوا قد ذهبوا إلى الشمال. ربما نكون على الحد الشمالي لبقائهم. هذا جانب مثير للاهتمام للغاية من التحليلات بالنسبة لنا. يمكننا دراسة حدود احتمالات بقاء الإنسان هايدلبيرغنسيس على قيد الحياة ، ومن ثم نلاحظ كيف تكيف مع هذه الظروف المعاكسة ".

آمال مستقبلية

وأكمل: في حين أن الظروف المناخية لم تكن مختلفة كثيرًا عن الظروف الحالية، إلا أنها كانت تمثل تحديًا للناس في ذلك الوقت.

يأمل الباحثون أن يتمكنوا في المستقبل من العثور على عظام Homo heidelbergensis في كهف Tunel Wielki. ستكون هذه أقدم بقايا بشرية تم اكتشافها في بولندا. تعود أقدم البقايا المعروفة حاليًا إلى إنسان نياندرتال ولا يقل عمرها عن 50000 عام.

قال الدكتور كوت: "لقد اخترنا عدة عظام محتملة، لكن تحليلات الحمض النووي التي أجريت في معهد ماكس بلانك في لايبزيغ، في مختبر البروفيسور سفانتي بابوس الحائز على جائزة نوبل، أظهرت أن المادة الجينية لم تنجو في العظام.

يتم تمويل البحث في Cave Tunel Wielki ، وهو جزء من مشروع أكبر، من قبل المركز الوطني البولندي للعلوم.