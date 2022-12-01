كأس العالم.. شاهد احتفال ليفاندوفسكي بتأهل بولندا لدور الـ16



خسر منتخب بولندا من نظيره الأرجنتين، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، على ستاد 974، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم قطر 2022.



وحرص روبرت ليفاندوفسكي على الاحتفال بتأهل منتخب بلاده بولندا لدور الـ16 عبر حسابه علي انستجرام وعلق قائلا "لقد فعلناها"

تواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم 2022، بجوار كلًا من السعودية وبولندا والمكسيك.



بنتيجة مباريات اليوم، ضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم برصيد 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة، ومن بعدها بولندا في الدور المقبل، بصفته وصيفًا للمجموعة.