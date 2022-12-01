بشائر ديسمبر.. صرف المعاشات والعلاوات بهذه الأماكن اليوم| احسب هتقبض كام بعد الزيادة

بدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، صباح اليوم، الخميس، لكل المستحقين البالغ عددهم 10 ملايين و806 آلاف و163 مستفيدا يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث، فيما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 حيث بدأت عملية صرف معاشات ديسمبر، صباح اليوم الخميس ويتم الصرف لكل المستحقين من خلال منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلية.

صرف معاشات شهر ديسمبر

وشهدت منافذ الصرف توافد العديد من المواطنين المستحقين لصرف معاشات شهر ديسمبر، حيث تم وضع جميع الاستعدادات لتيسير عمليات الصرف وتخفيف التزاحم على منافذ الصرف، وتوفير تيسيرات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن، حيث وضع بنك ناصر الاجتماعى جميع الاستعدادات لاستقبال المواطنين وتنظيم عمليات صرف المعاشات.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلي بمختلف البنوك على مستوى الجمهورية، صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بالزيادة الجديدة، لكل المستحقين، حيث شهدت منافذ صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 انتظاما فى عمليات الصرف، مع تقديم جميع التيسيرات لأصحاب المعاشات.

10 ملايين مستحق للمعاشات

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و 806 آلاف و163 مستفيدا يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث في بداية شهر نوفمبر 2022 متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، بدأت صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة بداية من 1 نوفمبر 2022.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لجميع قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية".

300 جنيه علاوة شهرية

وأوضح اللواء جمال عوض، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

المنحة الجديدة تعادل 30%

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك "خلافا للزيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ صرف العلاوة الاستثنائية، تم تنفيذها مع صرف معاشات شهر نوفمبر 2022.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عملت بكامل طاقتها الشهر الماضى ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة للمستحقين البالغ عددهم 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

المالية توفر المعاشات للمستحقين

من جهتها، وفرت وزارة المالية المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم على 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم جميع التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف المعاشات بشكل يومى مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل جميع الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف المعاشات كل شهر بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أنه تم إلغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.

وتكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الأسبوع الماضي على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

من جانب آخر، يبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاشات مع بداية العام المقبل 2023، وذلك بعد قرارات هيئة التأمينات الاجتماعية برفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير المقبل، بموجب قرار زيادة أجر الاشتراك التأميني.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

واعتباراً من أول يناير 2023، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

ولتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بداية من يناير 2023، ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

كيفية حساب المعاش الجديد

يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.