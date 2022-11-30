صرف معاشات ديسمبر| استعدادات مكثفة لتخفيف التزاحم على المنافذ

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢ صباح غد الخميس لكل المستحقين البالغ عددهم ملايين و806 ألف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث.

و تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢ غدا ٢٠٢٢، حيث تبدأ عملية صرف معاشات ديسمبر، غدا الخميس ويتم الصرف لكل المستحقين من خلال منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلية.

استعدادات مكثفة لمنع التزاحم على منافذ الصرف

كما تم وضع كافة الاستعدادات لتيسير عمليات الصرف وتخفيف التزاحم على منافذ الصرف، وتوفير تيسيرات خاصة لذوى الاعاقة وكبار السن . حيث وضع بنك ناصر الاجتماعى كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين وتنظيم عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر ٢٠٢٢

من جانبه، يواصل بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلي بمختلف البنوك على مستوى الجمهورية، صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بالزيادة الجديدة، لكل المستحقين، حيث شهدت منافذ صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢ انتظام فى عمليات الصرف، مع تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات.



10 ملايين مستحق للمعاشات

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و806 ألف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث في بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٢ متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة .

وكانت قد بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة بداية من ١ نوفمبر ٢٠٢٢.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته لكافة قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية".

300 جنيه علاوة شهرية

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

المنحة الجديدة تعادل 30%

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك "خلافا الزيادة التي تم إقرارها في شهر إبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ صرف العلاوة الاستثنائية، تم تنفيذها مع صرف معاشات شهر نوفمبر ٢٠٢٢.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عملت بكامل طاقتها الشهر الماضى ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة للمستحقين البالغ عددهم 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه".

المالية توفر المعاشات للمستحقين

من جهتها وفرت وزارة المالية المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف المعاشات بشكل يومى مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف المعاشات كل شهر بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أنه تم إلغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.

و تكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الاسبوع الماضى على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاشات

من جانب أخر يبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاشات مع بداية العام المقبل 2023، وذلك بعد قرارات هيئة التأمينات الاجتماعية برفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير المقبل، بموجب قرار زيادة أجر الاشتراك التأميني.

زيادة الحد الأدنى للمعاش



واعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

ولتحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير ٢٠٢٣ ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.



كيفيه حساب المعاش الجديد

يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

الفئات المستحقة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد



الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم والإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية والأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى والابنة بشرط ألا تكون متزوجة.