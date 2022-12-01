توجيهات بتذليل الصعاب لإقامة تجمعات تنموية في وسط سيناء

أعطى سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، تعليماته لمساعد رئيس المدينة لشؤون التجمعات التنموية الجديدة في نطاق القري بضرورة ة المتابعة اليومية لعمليات الزراعة وتذليل الصعاب امام المنتفعين بالاراضي التي تم تسليمها لكل منتفع في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية البشرية والتوطين علي أرض وسط سيناء بإقامة تجمعات تنموية تستهدف زراعة وتعمير المناطق الصحراوية وتحويلها لمناطق توطين.

تجهيز الأراضي الزراعية



حيث تابع مساعد رئيس المدينة لشؤون التجمعات التنموية بمركز ومدينة الحسنه عملية تجهيز الأراضي الزراعية بتجمع الكيلو ٦١ ، حيث يقوم المزارعون بحرث الأراضي ووضع لافتات تبين حدود كل مزرعة .

كما تتولي الشركة المنفذة للمنازل تلافي ملاحظات المنتفعين في تجمع للكيلو ٦١، وجار استكمال العمل من أجل تحقيق استقرار للأسر التي تقيم في كل تجمع وبالتالي استمرار العمل في عمليات الزراعة بما يعود بالنفع وتحقيق المردود الاقتصادي لانشاء التجمعات التنموية في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.