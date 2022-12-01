20 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيوع والمهمل بجمارك بورسعيد ودمياط جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الأحد الماضي الموافق 27 نوفمبر 2022 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المقيدة بالإداراة العامة المهمل بجمارك بورسعيد وجمارك دمياط.

وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

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وخلال جلسة المزاد تم الآتى :-

أولا: تم بيع 25 لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ 6 مليون و200 ألف جنيه جنيه .

ثانيا: تم بيع 33 لوط بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ 12 مليون و131 ألف وخمسون جنية

ليبلغ اجمالي حصيلة البيع بجمارك بور سعيد 18 مليون و331 ألف وخمسون جنيها .

ثالثا: تم بيع 3 لوطات بجمارك دمياط بمبلغ 2 مليون وألفان و10جنيهات .

وبذلك يبلغ إجمالى حصيلة البيع النهائية بالمزاد 20 مليون و 333 ألف و 60 جنيه .