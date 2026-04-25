القومي لتنظيم الاتصالات يصدر مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال يوم

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في 2026، التي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحتوى الترفيهي بنسبة وصلت إلى 60%، وبمقارنة المؤشرات بنفس اليوم في 2025، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 12% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 7.9 مليون مستخدم جديد.

كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 36% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت مليون مستخدم جديد.

وقد تبين استخدام تطبيقات الانترنت خلال يوم في 2026 مقارنًة بنفس اليوم في 2025 كما يلي:

1. مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل كواي، لايكى..)، وبلغ عدد المستخدمين 42.6 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 14.6 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 60% مقارنًة بنفس اليوم في 2025

2. البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل إيميل، ياهو إيميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 16 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 14.2 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 12% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

3. بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 22.6 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 46.2 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 29% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

4. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، وواتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 52.4 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 43.7 مليون ساعة مشاهدة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 67% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

5. التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 29.8 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 10.5مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بـ10% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

6. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل إنترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 65.6 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 187.5 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 12% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

7. منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 54.3 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 25.2 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 5% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

8. محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask، Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 55 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 64.1 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 13% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

9. ألعاب إلكترونية: وهي ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 31 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 1.8مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 21% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

10. الدردشة الإلكترونية: وهى خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 34.8 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 471.8 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 6% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

11. بث فيديو مباشر: وهى خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 13.3 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4.6 آلاف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 35% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.

12. اجتماعات عن بُعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 6.5 مليون مستخدم، وعدد الساعات 159.5 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 7% مقارنًة بنفس اليوم في 2025.