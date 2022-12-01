وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم الحاصلين على البرنامج التدريبي للقيادات التربوية

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، المستهدفين من البرنامج التدريبي الخاص بالأساليب العلمية والعملية لدعم اتخاذ القرار لدى القادة، والذى جرى تنفيذه ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية.

وأوضح الدكتور، أن البرنامج التدريبى جرى تنفيذه فى الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر واستهدف مديري الادارات النوعية ورؤساء الأقسام بالادارات التعليمية حيث تضمن البرنامج مفهوم القرار وأنواعه ومراحل اتخاذ القرار وأساليب قياس كفاءة وفاعلية القرار.

من جانب اخر شارك وكيل التعليم بالوادى الجديد، فى فعاليات نهائى كأس الألعاب الرياضية للمرحلة الإعدادية للمحافظات الحدودية والذى جرى تنظيمه بحضور بهاء شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ذلك وفقا للتعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة ومديرية الشباب والرياضة.

وأجريت مباراة كرة الطائرة بنات بين فريقى مدرستى الشهداء وصلاح الدين الإعدادية ومباراة كرة القدم (بنين) بين فريقى مدرستى المروة الإعدادية والبستان الإعدادية، وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة الشهداء الإعدادية بالمركز الأول لكرة الطائرة ومدرسة المروة الإعدادية بالمركز الأول لكرة القدم.

وجرى تكريم جميع الفرق المشاركة (المركزين الأول والثانى) ومنحهم جوائز عينية وبحضور وفد مديرية الشباب والرياضة وتوجيه التربية الرياضية بالمديرية والإدارة ومشجعى الفرق.