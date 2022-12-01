عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم الحاصلين على البرنامج التدريبي للقيادات التربوية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم  بالوادى الجديد، المستهدفين من البرنامج التدريبي الخاص بالأساليب العلمية والعملية لدعم اتخاذ القرار لدى القادة، والذى جرى تنفيذه ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية.

وأوضح الدكتور، أن البرنامج التدريبى جرى تنفيذه فى الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر واستهدف مديري الادارات النوعية ورؤساء الأقسام بالادارات التعليمية حيث تضمن البرنامج مفهوم القرار وأنواعه ومراحل اتخاذ القرار وأساليب قياس كفاءة وفاعلية القرار.

من جانب اخر شارك وكيل التعليم بالوادى الجديد، فى فعاليات نهائى كأس الألعاب الرياضية للمرحلة الإعدادية للمحافظات الحدودية والذى جرى تنظيمه بحضور بهاء شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ذلك وفقا للتعاون المشترك بين قطاع تعليم المحافظة ومديرية الشباب والرياضة. 

استئناف فعاليات تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية والبرلمان على مستوى الوادي الجديد

وأجريت مباراة كرة الطائرة بنات بين فريقى مدرستى الشهداء وصلاح الدين الإعدادية ومباراة كرة القدم (بنين) بين فريقى مدرستى المروة الإعدادية والبستان الإعدادية، وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة الشهداء الإعدادية بالمركز الأول لكرة الطائرة ومدرسة المروة الإعدادية بالمركز الأول لكرة القدم.

وجرى تكريم جميع الفرق المشاركة (المركزين الأول والثانى) ومنحهم جوائز عينية وبحضور وفد مديرية الشباب والرياضة وتوجيه التربية الرياضية بالمديرية والإدارة ومشجعى الفرق.

الوادى الجديد التربية والتعليم البرلمان الشباب والرياضة كرة القدم برنامج وكيل وزارة التربية والتعليم التنسيق المركزى على مستوى الأساليب العلمية زارة التربية والتعليم وكيل التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

أسعار الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في محلات الصياغة.. فيديو

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

تكريم الفائزين بمسابقة أجمل فيديو لإنجازات الرئيس بتعليم الوادي الجديد

ترشيحاتنا

قرينة ملك البحرين: المرأة تبوأت مكانة متقدمة في المناصب القيادية

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مش مجرد شكل حلو..السيسي: حققنا في المدن الجديدة متطلبات متعددة منها حماية الشواطئ

"هياكل الدولة".. الرئيس السيسي يحذر المصريين من أمر كارثى

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

خضراء وصديقة للبيئة.. وزير الاسكان يوضح مزايا مدينة المنصورة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات غير متوقعة تشير للإصابة بأخطر أنواع السرطان

5 أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي.. احترس من تسخينها فى الميكروويف

في اليوم العالمي لـ الإيدز|عادات خاطئة منتشرة تعرضك له فلا تستخف بها

هتجبلك كوابيس .. أطعمة احذر تناولها قبل النوم

فيديو

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ