استئناف فعاليات تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية والبرلمان على مستوى الوادي الجديد

أعلن قطاع تعليم الوادى الجديد، استكمال فعاليات تقييم مسابقتى الإذاعة المدرسية والبرلمان على مستوى المديرية ضمن الإستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية، كما جرى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وعضوية توجيه عام الصحافة المدرسية، اللغة العربية .

وقال الدكتور جمال حسن وكيل تعليم الوادي الجديد فى بيان له، إن اللجنة المختصة انتهت من تقييم للمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى إدارة الخارجة التعليمية وهى أبو بكر الصديق الإبتدائية ومدرسة الشهداء الاعدادية والشعراوى الثانوية للبنات والخارجة الثانوية الفنية للبنات مؤكداً على أنه يجري استئناف العمل بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة حتي الإنتهاء من أعمال التقييم وإعلان النتائج .

وفى سياق متصل استئنف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ،اليوم الأربعاء، جولاته بالمدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مدى إنضباطها.

وتفقد مدرسة البستان للتعليم الأساسى بإدارة الخارجة التعليمية ، وخلال متابعته العمل بقاعات رياض الأطفال وجه بضرورة خلق الأجواء المناسبة أمام الأطفال فى تلك المرحلة العمرية وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية التحفيزية لهم .

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظام الفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مستمعا لشرح المعلمين حيث حرص على توجيه مجموعة من الأسئلة على الطلاب حول موضوع درس اليوم، وشدد على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم وحال وجود أي مشكلات يجرى بحثها والعمل على وضع الحلول الفورية لها .