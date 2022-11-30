رفع كفاءة أفراد الأمن.. ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظمت إدارة جامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية بعنوان " رفع كفاءة أفراد الأمن الجامعى " وذلك فى إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة أفراد الأمن بالجامعة وفى ضوء زيادة مواقع الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف وحضور حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية.
حاضر في الندوة العقيد مصطفى يسرى معاذ وكيل إدارة قوات فرق أمن الوادى الجديد وذلك فى الفترة من 28/11/2022 وحتى 30/11/2022 .
وفى ختام الدورة قدم حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية درع الجامعة للعقيد مصطفى يسرى معاذ وكيل إدارة قوات فرق أمن الوادى الجديد تقديرا لجهوده.