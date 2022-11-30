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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع كفاءة أفراد الأمن.. ندوة بجامعة الوادي الجديد

جانب من الدوره
جانب من الدوره

نظمت إدارة جامعة الوادي الجديد، دورة تدريبية بعنوان " رفع كفاءة أفراد الأمن الجامعى " وذلك فى إطار خطة الجامعة لرفع كفاءة أفراد الأمن بالجامعة وفى ضوء زيادة مواقع الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف وحضور حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

 حاضر في الندوة العقيد مصطفى يسرى معاذ وكيل إدارة قوات فرق أمن الوادى الجديد وذلك فى الفترة من 28/11/2022 وحتى 30/11/2022 .

وفى ختام  الدورة قدم حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية درع الجامعة للعقيد مصطفى يسرى معاذ وكيل إدارة قوات فرق أمن الوادى الجديد  تقديرا لجهوده.

الفهرسة الآلية للرسائل العلمية.. برنامج تدريبي للعاملين بمكتبات جامعة الوادي الجديد

جانب من الندوره (1)
جانب من الندوره (1)
جانب من الندوره (2)
جانب من الندوره (2)
جانب من الندوره (3)
جانب من الندوره (3)
اخبارمحافظة الوادي الجديد الوادى الجديد برنامج جامعه تدريب الأمن إدارة الجامعة برنامج تدريبي للعاملين مكتب أمين عام

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