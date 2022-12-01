محافظ بورسعيد يناقش مع لجنة الإدارة المحلية تدريب العاملين على الوسائل التكنولوجية

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، تقريرا من لجنة تقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وذلك في نهاية زيارتها لمحافظة بورسعيد، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على متابعة مستوى تقديم الخدمات والمشروعات بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام و اعضاء اللجنة.

ووجه محافظ بورسعيد كافة الشكر والتقدير للواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، على جهوده المتواصلة في متابعة مستجدات الأوضاع في محافظات الجمهورية، مثنيا على جهود أعضاء اللجنة في الوقوف على مستجدات العمل في المشروعات الجارية والخدمات المقدمة للمواطن في جميع الأحياء، وإعداد تقارير تتضمن كافة الملاحظات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات والمشروعات، بما يدعم خطط التنمية التي تشهدها محافظات مصر.

واستمع محافظ بورسعيد لكافة الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال جولتها بأحياء بورسعيد، وايضا ناقش مع أعضاء اللجنة آرائهم نحو مزيد من التطوير سواء فيما يتعلق بتدريب العاملين في الأحياء أو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في المعدات المستخدمة بالأحياء، والتي تتماشى مع كون محافظة بورسعيد نقطة البداية لجميع المشروعات التي تتبناها الدولة، وبما يساهم في إحداث التطوير المنشود.

وأشار محافظ بورسعيد أن هذه اللجان تقوم بمتابعة الخدمات في المحافظات على أرض الواقع، في إطار خطة وزارة التنمية المحلية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات ومتابعة مستجدات المشروعات أولا بأول.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تشهد تنمية كبيرة في كافة الأحياء، للارتقاء بحياة المواطنين في المقام الأول، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل ليلا ونهارا لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية على أعلى مستوى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد والتي جعلت من بورسعيد قاطرة تنمية لمصر.

ومن جانبهم، وجه أعضاء لجنة تقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدين أن بورسعيد دائما تعد نقطة الانطلاق لكبرى المشروعات، وأصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول.