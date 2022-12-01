ألميدا يعلن تشكيل فاركو لمواجهة أسوان بالدوري

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا
خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري
خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري
خط الهجوم : رزقي حمرون _ زياد طلبة
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من:
صبري ابراهيم _ شكري نجيب _ أحمد فؤاد _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ على بهيج _ محمود عماد _ عزمي غوما _ عمرو جمال.