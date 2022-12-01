إسبانيا تعترف باستهداف وزير الدفاع بـ "طرد مفخخ"

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، أن الطرد المفخخ الذي ضبط بـ وزارة الدفاع كان موجها إلى الوزير.

ومن جهه آخري، أعلنت السلطات الإسبانية تحييد رسالة مفخخة وصلت إلى مركز للاتحاد الأوروبي في إسبانيا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، يوم 24 نوفمبر رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية أمس الأربعاء ولقاعدة جوية اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

وكان وزارة الدفاع الإسبانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن قوات الأمن عثرت على رسالة يشتبه أنها تحتوي على مواد متفجرة مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج العاصمة مدريد.

وذكرت الوزارة في بيان أن ضباط أمن القوات الجوية تأكدوا، بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، أنه يحتوي على "جزء من آلية". ولا تزال الشرطة تفحص الطرد صباح اليوم الخميس.