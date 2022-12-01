عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تعترف باستهداف وزير الدفاع بـ "طرد مفخخ"

إسبانيا
إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، أن الطرد المفخخ الذي ضبط بـ وزارة الدفاع كان موجها إلى الوزير.

ومن جهه آخري، أعلنت السلطات الإسبانية تحييد رسالة مفخخة وصلت إلى مركز للاتحاد الأوروبي في إسبانيا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، يوم 24 نوفمبر رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية أمس الأربعاء ولقاعدة جوية اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

وكان وزارة الدفاع الإسبانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن قوات الأمن عثرت على رسالة يشتبه أنها تحتوي على مواد متفجرة مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج العاصمة مدريد.

وذكرت الوزارة في بيان أن ضباط أمن القوات الجوية تأكدوا، بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، أنه يحتوي على "جزء من آلية". ولا تزال الشرطة تفحص الطرد صباح اليوم الخميس.

اسبانيا وزارة الدفاع وزارة الداخلية الإسبانية بيدرو سانشيز وزارة الدفاع الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

موضوعات متعلقة

تشديد إجراءات الأمن في إسبانيا بعد وصول طرود مفخخة إلى منشآت حيوية

قرار عاجل من إسبانيا بعد انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد

استهدف السفير.. إسبانيا تكشف تفاصيل انفجار سفارة أوكرانيا في مدريد

طالت رئيس الوزراء.. إسبانيا تعترف بفضيحة اختراقها من قراصنة التجسس

ترشيحاتنا

ندى الكامل بإطلالة صادمة فى أحدث ظهور.. شاهد

حادث بشع .. مصرع 10 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أسعار النفط تتراجع عالمياً.. وبرنت يسجل أقل من 87 دولارًا

سيارة حادث الإعلامي عمرو أديب تباع في مزاد بهذا السعر| تفاصيل

إوعى تفوّته.. خصم 1200 جنيه على هاتف أندرويد «فيفو» |اعرف مواصفاته

الأكوادور تعلن حالة الطوارئ الصحية 90 يومًا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

السعودية تستعد لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة.. صور

منها التونة .. أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة | كوارث صحية

فيديو

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

الدعاء بلا عمل ظلم.. السيسي يفتتح المنصورة الجديدة ويؤكد: محتاجين صبر

قفزت من الشرفة.. مصرع سيدة جمعت بين زوجين في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ