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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشديد إجراءات الأمن في إسبانيا بعد وصول طرود مفخخة إلى منشآت حيوية

الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم 24 نوفمبر رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية أمس الأربعاء ولقاعدة جوية اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

وكان وزارة الدفاع الإسبانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن قوات الأمن عثرت على رسالة يشتبه أنها تحتوي على مواد متفجرة مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج العاصمة مدريد.

وذكرت الوزارة في بيان أن ضباط أمن القوات الجوية تأكدوا، بعد فحص الظرف بالأشعة السينية، أنه يحتوي على "جزء من آلية". ولا تزال الشرطة تفحص الطرد صباح اليوم الخميس.

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ويقدم مركز الأقمار الصناعية، الذي أرسلت إليه العبوة التفجرة المشتبه بها، دعما للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي من خلال جمع المعلومات من أنظمة الاستخبارات الفضائية، وفقا لموقعه الإلكتروني عبر الإنترنت.

وفي سبتمبر الماضي، وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الأنظمة بأنها "عيون أوروبا".

وكانت الشرطة الإسبانية قد أعلنت العثور على رسالتين ملغومتين أمس الأربعاء موجهتين إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وإلى شركة إنستالازا للأسلحة في سرقسطة شمال شرق إسبانيا.

وتقوم شركة إنستالازا بتصنيع قاذفات الصواريخ (سي 90) التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا.

وتسبب انفجار إحدى الرسائل في إصابات طفيفة لمسؤول بالسفارة الأوكرانية.

اسبانيا أوكرانيا رسالة الأمن اوروبا

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