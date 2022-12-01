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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة Fختام تعاملات الأسبوع.. فيديو

صدى البلد

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأس المال السوقي 20.3 مليار جنيه ليصل عند 890,364 مليار جنيه، مقابل مستوى 870.048 مليار جنيه أمس، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.57 % ليصل إلى مستوى 13600.4 نقطة.

وأضافت رمسيس ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44 % ليصل إلى مستوى 2620.38 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76 % ليصل إلى مستوى 3806.47 نقطة.


وأشارت حنان رمسيس الي ان اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء وسجلوا صافي بقيمة 741,592,113 مليون جنيه ، واتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 11,658,781 مليون و729,933,332 مليون جنيه على الترتيب، وتصدر سهم جلاكسو سميثكلاين قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 19.98% تلاه سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بنسبة 19.96%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 13.95%

 

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