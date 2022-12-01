طالع مدرس.. إعلامي شهير يمزح مع ميدو: "بيمثل علينا"

سخر الإعلامي مهيب عبد الهادي، من أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك بعد مشاركته في دور سينمائي.

وغرد مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر، وعلق قائلا: “أحمد حسام ميدو.. بيمثل في فيلم سينمائي وطالع مدرس.. يعني كل ده يا ميدو طلعت بتمثل علينا دي أخرتها”.

و نجحت المنتخبات الإفريقية في صنع ريمونتادا تاريخية لدى المشاركة فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 فى الجولة الثانية من منافسات العرس العالمي.

الجولة الثانية في بطولة كأس العالم بقطر 2022 شهدت فوز السنغال والمغرب وتعادل الكاميرون ورد فعل قوى من جانب منتخب غانا.

وبعد التعثر فى الجولة الأولى من بطولة كأس العالم فى قطر 2022 لمنتخبات المغرب والسنغال والكاميرون وغانا شهدت الجولة الثانية انتفاضة إفريقية فى المونديال