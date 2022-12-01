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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوارة.. ميرهان حسين تكشف عن دورها في مسلسل "الونش"

ميرهان حسين
ميرهان حسين

روجت الفنانة ميرهان حسين، لمسلسلها الجديد "الونش" المقرر عرضه يوم الأحد المقبل عبر قناة الحياة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميرهان حسين، صورة البوستر الخاص بها، وعلقت عليه قائلة: "نوارة استنو نوارة في مسلسل الونش إبتداء من الأحد القادم على قناة الحياة الساعة التاسعة وعلى قناة أبوظبي الساعة الحادية عشر.. هاستنى أرآئكم يارب المسلسل يعجبكو ويارب تحبوا نوارة زي مانا بحبها".


 

أبطال مسلسل الونش 

مسلسل الونش بطولة محمد رجب، منة فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، بسمة داود، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمود عبد المغني، محمد مغربي، وآخرون من النجوم.

 

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محمد رجب قناة الحياة ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين البوستر الخاص تكشف عن دورها مسلسل الونش

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