السيسي ومدبولي يدخلان فى نوبة ضحك بسبب أغنية القلب يعشق

قالت فتاة تدعى ياسمين، من ذوى القدرات الخاصة، لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها ترغب فى الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، موضحة أنها تحدثت من قبل مع الرئيس السيسي، عن رغبتها فى تحضير الماجستير، وأنها الآن فى الدكتوراه.

ولفتت الفتاة أمام الرئيس السيسي، اثناء تواجده فى مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنها تسعد عندما تقابل الرئيس، و رد الرئيس:" وانا كمان وهو فى حالة فرح".

وقامت بالفتاة بـ إهداء الرئيس السيسي، سبحة على الهواء، وقال الرئيس دى حاجة جميلة جدًا.

وظلت الفتاة تتحدث أمام الرئيس وهو يستمع، وقالت :" انا عارفه أن حضرتك بتحب أغنية القلب يعشق كل جميل، وسأقوم بتجهيزها لعزفها أمام سيادتك"، و دخل الرئيس فى حالة ضحك شديد، ومعه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشكر الرئيس السيسي، الفتاة ياسمين على الهدية الجميلة " السبحة".