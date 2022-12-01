المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان: نستقبل 13 ألف مريض شهريا بالعيادات

افتتحت جامعة حلوان المرحلة الثانية من تطوير مستشفي بدر الجامعي ، و الذي يهدف لزيادة القدرة الاستيعابية لها و توفير كافة الخدمات التي يحتاجها سكان المناطق المحيطة بالمستشفي .

وقد صرح الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان ان مستشفي بدر لها دور مهم في خدمة المناطق المحيطة بها حيث تستقبل العيادات أكثر من 13 ألف مريض شهريا، بالإضافة إلى إجراء حوالى 300 عملية شهريا.

وأوضح مدير مستشفيات جامعة حلوان أن التوسعات وأعمال التطوير الجديدة التي تمت فى مستشىفى بدر ، ساهمت فى ارتفاع معدل استقبال المرضى بالمستشفى، وتقديم الخدمات.

و كشف ان أعمال التطوير بالمستشفي بالمرحلة الثانية شملت علي الآتي :

افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بـ 12 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا.

افتتاح القسم الداخلي بـ 21 سرير رعاية متوسطة.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا.

افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.



و كانت المرحلة الأولى من عمليات التطوير بمستشفى بدر الجامعي قد تضمنت افتتاح غرف العمليات،وتغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ ،وتغيير شبكات الصرف الصحي ،وتغيير شبكات نظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد المكيفات، وتشغيل وحدة القسطرة القلبية ،وتشغيل وحدة رعاية القلب حديثة التجهيز،وتجهيز المستشفي بأحدث اجهزة جراحات القلب المفتوح،وتشغيل وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي،وافتتاح قسم الطوارئ.