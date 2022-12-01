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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية، بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بمخاطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة.

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وقام طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية بعمل توعية عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وقام الطلاب بتوزيع مطويات تشرح طرق الوقاية من هذه الأمراض والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة بها مع تقديم شرح لما تحويه هذه المطويات بأسلوب بسيط يساهم في رفع الثقافة الصحية للمتلقي.

وأكد الدكتور السيد قنديل حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والمشاركة بفاعلية في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين. 

من جانبه، قال الدكتور سامح سرور إن تنظيم هذه الفعاليات وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة بها يساهم في إكساب الطلاب مهارات إضافية مثل مهارات التواصل، والقدرة على تبسيط المعلومات الصحية، والمساهمة بفاعلية في رفع مستوى الثقافة الصحية للمحيطين بهم، وهي كلها مهارات أساسية للصيدلي في عمله بعد التخرج، كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات تنمي لديهم الإحساس بالمسئولية المجتمعية وتتيح لهم تطبيق ما تعلموه في قاعات الدرس بصورة عملية مفيدة للمجتمع.

وقد أشرف علي الحملة الدكتورة شاهندة محجوب، الأستاذ المساعد، والدكتورة هناء بسكالس، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

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