كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم معرضا للملابس الجاهزة والمشغولات

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان معرضا للملابس الجاهزة والمشغولات، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

افتتح المعرض الأستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والسادة الوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح الاستاذ الدكتور السيد قنديل أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة كما أشار سيادته إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات تأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار الأستاذ الدكتور سامح سرور إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير علي أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

جدير بالذكر بالذكر أن المعرض يستمر حتي الأول من ديسمبر المقبل وذلك في صالة المطعم المركزي بالجامعة.