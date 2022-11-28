مركز اللغات بآداب جلوان يستقبل الطلاب ببرنامج اللغة الألمانية .. اليوم

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن دورة تدريسية باللغة الألمانية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني .

و كشف المركز ان الجامعة قد بدأت الحجز في دورات اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية و ان هناك تخفيض ٥٠% لطلاب كلية الهندسة وكلية الطب .

و كشفت إدارة مركز اللغات و الاغراض المتخصصة بجامعة حلوان أن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارة اللغة الألمانية.

كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.