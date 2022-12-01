معا من أجل القضاء على الأمية .. ندوة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان



تتوالى حملات التوعية والندوات التأهيلية لطلاب وطالبات كليات جامعة حلوان للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وفقا لخطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

حيث يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان ، و الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وبالتنسيق والتعاون مع كلية التربية الفنية الموقرة تحت رعاية الدكتور محمود حامد محمد عميد كلية التربية الفنية ، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذ الدكتور أحمـد حاتم وكيل كلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب ، وحضور ومشاركة دكتور إيهاب العجمي استاذ مساعد الوسائل التعليمية قسم علوم التربية بكلية التربية الفنية.

حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتنسيق والتعاون مع إدارة كلية التربية الفنية ، ندوة تثقيفية توعوية لطلاب وطالبات الكلية بعنوان (معا من أجل القضاء على الأمية لمستقبل أفضل) بهدف توعيتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة والالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للسعي قدما مع باقي أقرانهم بالكليات المشاركة في المشروع على مستوى الجامعة للقيام بدورهم الوطني المشرف والمتميز في هذه المهمة القومية .

أشاد الدكتور السيد إبراهيم قنديل بدور جامعة حلوان العريقة في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء وتدعيم مقومات شخصية المواطن وتحقيق عناصر التنمية المستدامة للمجتمع ، وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر ، كما أشار سيادته ان التحاق الطلاب والطالبات بالمشروع القومي لمحو الأمية ينمي لديهم ثقافة المشاركة في القضايا القومية التي يعاني منها المجتمع والتي يأتي على رأسها قضية الأمية ، وهو ما تسعى إليه الجامعة جاهدة في أن يكون لها دور فعال ومتميز لأبنائها للمشاركة في المشروعات القومية التي ينشدها المجتمع .

وأوضح الدكتور وليد السروجي أنه في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية الموقرة لإعلان مصر خالية من الأمية ، هناك حملات توعوية وندوات مستمرة ومجهودات متواصلة وآليات متابعة وإشراف مستمرة بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية لتوعية الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، بما يساهم في تلبية بعض احتياجات المجتمع ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

فيما أوضح الدكتور محمود حامد اهتمام الكلية بقضية محو الأمية، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لكليات جامعة حلوان لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠

وأشارت الدكتورة مها مزيد ، أن مثل تلك الندوات تساهم في تثقيف الطلاب بدورهم المجتمعي ، وهو أحد أولويات أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ، حتى يستطيع الطلاب والطالبات أن يقوموا بتوظيف ما لديهم من مهارات في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي من بينها المشاركة في القضاء على الأمية في مصر.

وقد أعد محتوى الندوة وأدار فعالياتها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين ، في المحاور التالية :

جهود قيادات جامعة حلوان في دعم ورعاية المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع، وانعكاساتها على التنمية المستدامة ، التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات ، آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، مميزات مشاركة طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية ، التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية،التعريف بأدوار المعلمين والمتعلمين في فصول محو الأمية، دور شباب الجامعات المصرية في المشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر ، تجربة وانجازات جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وفي نهاية الندوة تم الإجابة على جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب والطالبات حول آليات الالتحاق بالمشروع ، حيث أبدى الطلاب والطالبات المشاركين في الندوة دافعية وحماس نحو الالتحاق بالمشروع وقد حرصوا على طرح مجموعة من الاستفسارات والاسئلة التي تتعلق بإجراءات الالتحاق بالمشروع وتسجيل الفصول وفنيات ومهارات تعليم وتعلم الدارسين الكبار في فصول محو الأمية ، وقد تم توضيح جميع تلك النقاط للطلاب.

كما أكد الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين ، أن هذه الندوة تعد استكمالا لسلسلة الندوات واللقاءات التوعوية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات الكليات الموقرة لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع القومي لمحو الأمية بكليات ( الفنون التطبيقية ، التربية الرياضية بنات ، العلوم ، الحقوق ، الآداب ، الاقتصاد المنزلي ، الخدمة الإجتماعية ، التمريض ، السياحة والفنادق ، والتربية) لحث الطلاب والطالبات بتلك الكليات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.