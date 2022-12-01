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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة ومايا دياب في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي| صور

صدى البلد

توافد عدد كبير من صناع السينما في منطقة الخليج على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، كما سجلت كل من درة و مايا دياب حضورا لافتا على السجادة الحمراء.

مسابقة البحر الأحمر

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. 

وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.

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روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.

روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي  هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.

المهرجان يقدم أيضا عدد من البرامج الموازية المنتظر أن تلاقي ترحيبا من الجمهور والضيف، ومنها، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر، السينما العائلية، رؤى البحر الأحمر، مسلسلات البحر الأحمر.

ويلتزم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما وتمكين صانعيها على كل من المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، ويعني بأصحاب القصص والحكايات الذين يساهمون في إثراء الثقافة السينمائية.

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البحر الأحمر السعودية مسلسلات برنامج سينما مايا دياب مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي

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